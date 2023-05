Beatriz Jiménez, candidata del PP por Cuenca: «Page y Sánchez son lo mismo»

Beatriz Jiménez Linuesa (Cuenca, 1985), candidata del Partido Popular a la Alcaldía de Cuenca, afronta las próximas elecciones municipales con optimismo y confía en que los votos del PP en su municipio ayuden a que Francisco Núñez sea el siguiente presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. Tras adquirir una dilatada experiencia como diputada nacional por Cuenca en el Congreso, Jiménez ha formado un equipo sólido que pretende ser una alternativa al socialismo conquense.

PREGUNTA.- ¿Será Cuenca la llave para darle el gobierno de Castilla-La Mancha a Paco Núñez?

RESPUESTA.- Las encuestas nos hacen ver que el PSOE baja en número de votos y, por lo tanto, también en escaños. En la provincia de Cuenca estamos trabajando para conseguir un reparto de 3-2 favorable al Partido Popular. Por tanto, cualquier voto que no vaya al PP en la provincia de Cuenca puede hacer que Page vuelva a ser presidente de la Junta de Castilla-La Mancha. También es cierto que ya ninguna encuesta le da a Emiliano García-Page esa mayoría absoluta con la que podría volver a gobernar la región y que todo apunta a que nuestro número elevado de votos y de escaños va a hacer que el próximo presidente de la Junta de Castilla-La Mancha sea Paco Núñez.

P.- ¿A qué se debe esta subida del PP en Cuenca?

R.- Yo creo que se debe a la presentación de nuestras candidaturas en la capital. Hemos presentado una candidatura muy equilibrada, con gente joven, gente con experiencia, gente de la sociedad civil conquense, pero también con gente con experiencia de gobierno. El PP ofrece un cambio seguro, un equilibrio que el ciudadano necesita para que las cosas vayan bien.

P.- A nivel autonómico, según la encuesta publicada por OKDIARIO, actualmente el PSOE se sitúa en 15 diputados y el PP en 16 ¿Por qué esa bajada de los socialistas? ¿Qué valoración hace el PP?

R.- La no política del Gobierno de Page, sobre todo en nuestra ciudad y en nuestra provincia, hace que el ciudadano esté cansado de las mentiras de los socialistas. A Cuenca se le han prometido infraestructuras, inversiones y empleos que nunca llegan. Evidentemente, estas mentiras continuadas en el tiempo tienen que pasarle factura al PSOE, como no puede ser de otro modo. Y el ciudadano se ha cansado. Además, Emiliano García-Page se ha pasado estos últimos cuatro años, sobre todo en pandemia, insultando a todo el mundo. Ha insultado a los profesores y a los ancianos de nuestra residencias de mayores. Y como no podía ser de otra manera, el PSOE bajará el número de apoyos que tiene la región.

P.- ¿Son las políticas de Page una extensión de las de Sánchez?

R.- Page y Sánchez son lo mismo. Evidentemente, Page se ha querido desligar de algunas de las medidas que ha tomado Sánchez a nivel nacional, pero claro, sólo lo ha podido hacer de boquilla, porque a la hora de votar sus diputados nacionales de Castilla-La Mancha en el Congreso, han votado todo aquello que les ha marcado Sánchez .

P.- ¿Pactará el PP con Vox para que el PSOE no gobierne en Cuenca?

R.- Nosotros salimos a ganar y salimos a sacar una mayoría absoluta. Como no sabemos qué es lo que pasará el 28 de mayo, yo no voy a poner líneas rojas a nadie, a ningún partido. Eso sí, el partido que venga con el PP sabe que tiene que desarrollar nuestro programa. Creemos que nuestro programa es el que le hace falta a la ciudad de Cuenca.

P.-¿Cuál va a ser la primera medida si se convierte en alcaldesa?

R.- Tenemos tres puntos fundamentales para Cuenca: la seguridad, la limpieza y el empleo. Tenemos que ser atractivos para que las grandes empresas quieran venir a situarse en Cuenca y para eso tenemos que facilitarles todo lo que podamos la burocracia y el que puedan instalarse en nuestra ciudad. En este sentido, Paco Núñez se ha comprometido a la realización de la tan demandada autovía del Júcar, que nos uniría con el Levante y que nos convertiría en el centro entre Madrid y Valencia.

P.-¿Qué destacaría del equipo humano que ha formado para el 28 M?

R.- En el PP nos caracterizamos por ser un partido muy unido. Creo que la llegada del equipo de Alberto Núñez Feijóo nos ha hecho encarrilarnos de nuevo en la senda de esa seguridad que como partido hay que aportar al ciudadano. En cuanto al equipo que hemos montado en Cuenca capital, es un equipo solvente, de gente preparada, de gente de Cuenca, de gente con experiencia, pero gente también con savia nueva y gente que participa sobre todo de la vida conquense, de nuestra Semana Santa, de nuestras tradiciones, de nuestro deporte, de nuestra cultura.