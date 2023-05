El PP desmonta la euforia del Gobierno: sólo el 18% de los nuevos contratos son indefinidos

El Partido Popular no logra comprender la «alegría» con la que el Gobierno de España ha recibido a los datos de paro del mes de abril, publicados este jueves. El equipo económico del PP ha revisado las cifras con lupa y ha llegado a la conclusión de siempre: «De nuevo, los datos desmontan la euforia del Gobierno». Los populares reprochan a Moncloa que, desde la reforma laboral, siempre presuma de la creación de empleo de calidad cuando sólo el 18% de los nuevos contratos son indefinidos. «Del total de 1.1 millón de nuevos contratos, 900.000 no son indefinidos a tiempo completo. Por lo tanto, no se crea empleo, sino que se reparte y se maquilla», ha denunciado Juan Bravo, vicesecretario económico del PP, en su perfil de Twitter.

Una afirmación que corroboran los propios datos facilitados por el Gobierno. Del total de 1,1 millones de contratos firmados, más de 626.000 son temporales, 185.000 responden a la modalidad de fijo discontinuo y 120.000 son contratos a tiempo parcial.

Otra de las denuncias que hace el PP sobre la «euforia» del Gobierno respecto a los datos del paro del mes de abril es la alteración de la cifra total de desempleo. El Ejecutivo ha tasado en 2.788.370 el número total de personas sin trabajo en España. Deja en el cajón, por tanto, 212.500 no ocupados y Trabajadores eventuales agrarios subsidiarios (TEASS). Una cifra oculta que eleva por encima el número de parados por encima de los 3 millones.

Además, según la exhaustiva revisión que los populares han realizado de los últimos datos del paro, el relato del empleo de calidad vuelve a perder adeptos. 1 millón de ocupados, actualmente, se encuentran registrados como demandantes de empleo. Esto significa que, aunque se encuentren trabajando, han solicitado a la administración recibir nuevas ofertas de empleo para cambiar de trabajo. Una práctica muy habitual cuando se pretende buscar una oportunidad laboral mejor que la actual.

Y es en esta categoría, la de demandantes de empleo, en la que el PP encuentra otro dato que pone en tela de juicio el relato «más que optimista» del Gobierno central respecto a los datos del paro publicados este jueves. Moncloa ha valorado como «histórico» la cifra total de demandantes de empleo en España durante el mes de abril: 4.314.617. Desde el Gobierno no han tardado en dar a entender que este dato superaba a todos los registrados anteriormente. Pero sólo hacía falta rebobinar para atrás hasta el último dato al respecto que dejó la gestión de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo central.

En junio de 2018, mes en el que Pedro Sánchez fue investido presidente tras sacar adelante la moción de censura contra el líder del PP, el dato de demandantes de empleo en España alcanzó los 4.478.237. 164.000 más que en la actualidad. Un dato que, sin duda, pone en cuestión el calificativo de «histórico» que Moncloa ha sacado durante esta jornada a relucir.