La diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Beatriz Gimeno defiende que las mujeres con discapacidad, ancianas y enfermas tengan derecho al sexo. «El caso es que ellas no tienen un contingente de hombres dispuestos a comerles el coño», se queja la que fuera directora del Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

La polémica sobre este tema surgió el pasado sábado durante la Gala de los Goya. Telmo Irureta recibió el premio a mejor actor revelación por su papel en la película La consagración de la primavera. Durante su discurso reivindicó la inclusión de personas con diversidad funcional en el cine, así como el derecho de los discapacitados a tener relaciones sexuales. «Nosotros también existimos y nosotros también follamos. Brindemos por un cine más inclusivo y con cuerpos de todo tipo», aseguró Irureta.

Estas palabras provocaron el rechazo de varias asociaciones feministas. Ahora es Beatriz Gimeno la que quiere abrir de nuevo este debate. «Empezaré a hablar de que los hombres con discapacidad tienen derecho a sexo cuando hablemos de las mujeres con discapacidad y su derecho al sexo. O las ancianas, las enfermas… ¿no tienen derecho al sexo?», se ha preguntado en un mensaje colgado en las redes sociales.

2-El caso es que ellas no tienen un contingente de hombres dispuestos a comerles el coño. Si te crees feminista y no te has preguntado por qué no hay hombres en esa situación, es porque no eres feminista. No hay hombres que quieran hacerlo porque ellos pueden elegir. — Beatriz Gimeno (@BeatrizGimeno1) February 15, 2023

«Ellos pueden elegir»

«El caso es que ellas no tienen un contingente de hombres dispuestos a comerles el coño. Si te crees feminista y no te has preguntado por qué no hay hombres en esa situación, es porque no eres feminista. No hay hombres que quieran hacerlo porque ellos pueden elegir», sostiene la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid.

Para ello, Beatriz Gimeno propone «crear un sistema que las ponga en el lugar de que esa opción sea posible y la única; y a ellos en el lugar de creer que tienen un derecho y de ejercerlo». «Para que funcione necesita previamente crear las condiciones para que millones de mujeres ocupen ese espacio de desigualdad. Hay que empobrecer y desempoderar a las mujeres material simbólica, social y culturalmente para que estén ahí. Esto nos afecta a todas (y a todos)», apostilla.

La ex directora del Instituto de las Mujeres sostiene también que la prostitución «no es un sólo un acto individual, es un sistema que se nutre de la desigualdad». «La prostitución no es un sólo un acto individual es un sistema que se nutre de la desigualdad y que la refuerza en cada acto de desigualdad.Cada vez que un hombre ‘ejerce’ un ‘derecho’ gracias a estar a un lado del mundo, cada vez que usa a una mujer que está en el otro lado», señala ella.