Aznar avisa de que el «futuro de Ceuta» es el de España y reclama «firmeza»: «La soberanía nacional no tiene vacaciones»

El ex presidente José María Aznar ha advertido de que el «futuro de Ceuta» es también el de España, por lo que ha exigido al Gobierno de la Nación «firmeza» porque «la debilidad» de un Estado «es y será siempre provocadora». Dicho esto, ha recordado que «la soberanía nacional no tiene vacaciones» y que, tras ser «agredida» por la entrada masiva de inmigrantes desde Marruecos, «sólo cabe restaurarla».

Aznar se ha desplazado junto a su mujer, la ex alcaldesa de Madrid Ana Botella, hasta Ceuta para mostrar su «apoyo y solidaridad» al pueblo ceutí y a su presidente autonómico, Juan Jesús Vivas, con quien se ha reunido en el Palacio de la Asamblea. El expresidente, que fue recibido en los exteriores entre aplausos y loas de algunos de los asistentes, también firmó en el libro de honor y se reunió con otros miembros del Ejecutivo ceutí.

Durante el acto institucional, Aznar ha denunciado que en Ceuta «se ha violado la integridad territorial de España» y la «primera obligación» de un Estado es la de «recuperar el orden, la seguridad y la normalidad tan notoriamente conculcados desde ya hace más de un mes».

El ex jefe del Ejecutivo ha respaldado también las propuestas del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con su plan para la recuperación de Ceuta, insistiendo sobre que las personas que asaltan «nuestras fronteras no pueden permanecer en territorio nacional».

Aunque no ha citado expresamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Aznar ha indicado que la soberanía nacional, tras ser «agredida» en una crisis como la que sufrió Ceuta a finales de julio, «no tiene vacaciones».

«Una vez agredida, solo cabe restaurarla. Pero defender la integridad nacional no es inventarse un relato», ha avisado, para después defender que la ocupación de las autoridades debe centrarse en «lo que piensan y sienten los ceutíes», y no en «lo que se diga al otro lado de la frontera», en Marruecos.

Aznar avisa que habrá más «avalanchas»

En este contexto, Aznar también ha advertido de que la «avalancha» de inmigrantes que llegaron a la ciudad autónoma desde Marruecos, en referencia a la crisis migratoria del 30 y 31 de julio, ha sido la «mayor», pero no va a ser «la primera». «Debe ser la última que nos sorprenda inermes. Es urgente estabilizar nuestra frontera más expuesta, y hacerlo de forma permanente. Una frontera que es, por cierto, tan nacional como europea», ha afirmado.

El ex presidente del Gobierno ha exigido «firmeza» porque «la debilidad es y será siempre provocadora», a la vez que ha reclamado un giro en la política exterior «que no deje aislada a España a merced de cualquier extorsión, sin aliados con los que contar en las crisis».

«En suma, es necesario un cambio completo en la política y la dirección política del país para que, cuando la nación sea puesta a prueba, todo el mundo tenga muy claro que el Estado responderá», ha resumido Aznar, que también ha urgido a «despejar todas las incertidumbres que nublan el presente de Ceuta», pero también el de Melilla.

A su juicio, «urge acabar», sobre todo, «con las incertidumbres que amenazan» el futuro, porque «es el de todos». «Dicho de otra manera, Ceuta es España y el futuro de Ceuta es el futuro de España», ha zanjado.

Vivas recuerda la crisis de Perejil

Por su parte, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha ensalzado la «rotundidad» con la que el expresidente José María Aznar actuó sobre la crisis del islote de Perejil y su papel como «piedra angular» de la defensa de la «soberanía» e «integridad» de la ciudad autónoma.

Vivas ha subrayado que el incidente de Perejil en el año 2002 supuso una «prueba» de hasta qué punto España estaba dispuesta a defender Ceuta y ha sostenido que la respuesta por parte del Ejecutivo de Aznar fue «inequívoca».

«Nuestra integridad y soberanía son innegociables y se defienden con todos los medios y capacidades del Estado. Una obligación, un principio, que debería mantenerse siempre; por el bien de España, por la dignidad de España, por el prestigio internacional de España», ha defendido.

Asimismo, para Vivas «no caben ambigüedades ni medias tintas» con respecto a la defensa de la soberanía e integridad territorial de España. «Hay que saber de qué lado se está. O se está con Ceuta y con España, o se está al servicio de otro tipo de intereses, sean intereses partidistas o electorales, pero no se puede ser equidistante en esto», ha remarcado.

A su vez, el presidente autonómico ha recordado que «no hay nada más importante» para los ceutíes que su «españolidad». «Y cuando se pone en riesgo o se ve amenazada, somos capaces de actuar al unísono, con una sola voz, juntos y unidos, por encima de credos, culturas, orígenes e ideologías», ha advertido.