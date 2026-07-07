La Audiencia de Barcelona reabre la investigación a tres mossos por ayudar a huir a Puigdemont

La Audiencia de Barcelona ha dejado a un paso de juicio a los tres agentes de los Mossos D’Esquadra investigados por colaborar en la huida del ex presidente de Cataluña y actual líder de Junts, Carles Puigdemont, tras su fugaz regreso a Barcelona en 2024, ante los indicios de que omitieron su deber de perseguir delitos.

En un auto, el tribunal estima el recurso de la Fiscalía y de las acusaciones particulares ejercidas por Vox y Hazte Oír, y revoca el auto en el que la jueza de instrucción del Juzgado número 24 de Barcelona archivó la causa contra los tres agentes investigados, tras concluir que no tenían la obligación de detener a Carles Puigdemont porque no estaban de servicio.

La jueza dio por terminada la instrucción del caso y acordó su archivo al descartar delito en la conducta de los agentes –uno de los cuales estaba de vacaciones, otro de permiso y el tercero de baja–, pero la Audiencia le ordena ahora dictar un auto para dejarlos a un paso de juicio, si no hay más diligencias de investigación.

En opinión de la sala, con independencia del auxilio prestado a Puigdemont, «los agentes no adoptaron las medidas a su alcance para promover la persecución» de una persona investigada por varios ilícitos penales, lo que a su parecer podría constituir un delito de omisión del deber de perseguir delitos.

Para el tribunal, el hecho de que los agentes se hallaran fuera de servicio «no debería ser obstáculo para la apreciación del delito», por lo que se remite a las sentencias del Supremo que señalan que «los miembros de la policía han de intervenir siempre en defensa de la ley y seguridad ciudadana» .

La Audiencia apoya su decisión en los «relevantes indicios» que se desprenden de los informes y vídeos que la División de Investigación Interna de los Mossos d’Esquadra aportó sobre las circunstancias en que Puigdemont reapareció en Barcelona, para dar un breve mitin en el Arco de Triunfo de Barcelona, con motivo de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generlalitat, el 8 de agosto de 2024.

Esas imágenes muestran a los tres investigados «rodeando» a Puigdemont, «a muy corta distancia de él, incluso llegando a cogerle del brazo en algún momento para ayudarle a avanzar en la aglomeración de personas (…), en una disposición que se califica en los informes como encapsulamiento, propia del servicio de protección de personalidades».