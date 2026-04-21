Así es el Chinook: el helicóptero más grande del Ejército español que debutó en combate en la guerra de Vietnam
Pesa 11.000 kilos y opera en España desde los años 70
El Chinook es el helicóptero más grande del Ejército español. Es fácilmente reconocible por sus dos rotores de tres palas cada uno que giran en direcciones opuestas, lo cual le genera una gran estabilidad. Fue fabricado por Boeing en los años 60, y con su primer despliegue en la Guerra de Vietnam.
Ver esta publicación en Instagram
El servicio del helicóptero más grande del Ejército español
En España, están en servicio desde 1973 en las FAMET, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Ha sufrido modificaciones en la década de los 90, ya que fueron actualizados a la versión Delta. En la actualidad, España cuenta con una flota de 18 helicópteros de la versión Foxtrot Block I.
Su renovación hacia la versión Foxtrot les permitió ser completamente digitales y ampliar su ciclo de vida más allá de 2040. Cuentan con una configuración de guerra electrónica actualizada, un sistema mejorado de control de vibraciones y unos equipos de comunicaciones y de alerta contra misiles.
Temas:
- Ejercito de España
- España