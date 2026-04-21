Así es el Chinook: el helicóptero más grande del Ejército español que debutó en combate en la guerra de Vietnam

El Chinook es el helicóptero más grande del Ejército español. Es fácilmente reconocible por sus dos rotores de tres palas cada uno que giran en direcciones opuestas, lo cual le genera una gran estabilidad. Fue fabricado por Boeing en los años 60, y con su primer despliegue en la Guerra de Vietnam.

El vehículo destaca por el transporte de carga y tropas, búsqueda y rescate, evacuación de heridos, así como la recuperación aérea de vehículos dañados, reabastecimiento en zonas críticas, operaciones especiales y ayuda humanitaria en casos de desastre. Pesa alrededor de 11.000 kg de peso y puede cargar hasta 12 toneladas, compitiendo así con el Mi-26 ruso, que puede cargar casi el doble de peso, unas 20 toneladas.

Es capaz de transportar entre 30 y 50 soldados y tiene una tripulación mínima de dos pilotos y un mecánico, aunque su configuración táctica suele ser de dos pilotos, dos mecánicos y tres tiradores de ametralladora. Tiene un coste de 32 millones de euros, que puede subir a 42 por pruebas y evaluación.

Actualmente, esta aeronave está operativa en Estados Unidos, Australia, Argentina, Canadá, Egipto, Alemania, Grecia, India, Italia, Japón, Marruecos, Países Bajos, Arabia Saudita, Singapur, Corea del Sur, España, Taiwán, Tailandia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido.

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El servicio del helicóptero más grande del Ejército español

En España, están en servicio desde 1973 en las FAMET, las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra. Ha sufrido modificaciones en la década de los 90, ya que fueron actualizados a la versión Delta. En la actualidad, España cuenta con una flota de 18 helicópteros de la versión Foxtrot Block I.

Su renovación hacia la versión Foxtrot les permitió ser completamente digitales y ampliar su ciclo de vida más allá de 2040. Cuentan con una configuración de guerra electrónica actualizada, un sistema mejorado de control de vibraciones y unos equipos de comunicaciones y de alerta contra misiles.