El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha amenazado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que solucione el «conflicto catalán» porque de lo contario estará «abriendo la puerta a un Gobierno de la derecha con Vox» ha señalado.

Además, ha arremetido contra Sánchez al acusarle de poca valentía. «El proceso de negociación vive un momento de dificultad por la poca valentía del Gobierno español, que se niega a hacer una propuesta política para Cataluña», y ha avisado de que esto siembra dudas sobre la voluntad real del Ejecutivo de Sánchez de resolver el conflicto y da argumentos a los que quieren que este diálogo fracase.

Aragonés que participaba en la conferencia ‘Avancem’ (Avancemos) coincidiendo con el primer aniversario de las elecciones del 14 de febrero, ha reaccionado ante la nueva perspectiva política que se abre al señalar que se debe «desbloquear la resolución del conflicto político con el Estado, poner fin a la represión y que el Gobierno haga una propuesta política de manera concreta».

El feje del Ejecutivo catalán ha señalado también que «el Gobierno del Estado debe demostrar su compromiso democrático, porque, sin la resolución al conflicto político, España se desliza hacia el autoritarismo, como demuestra el avance de la derecha».

Llamada a la unidad

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha llamado este lunes a la unidad del independentismo para «activar todos los mecanismos de presión para desbloquear» la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez.

«Si la negociación no avanza, si no se comienzan a visualizar avances y resultados, es evidente que no nos podemos quedar de brazos cruzados». Aragonés ha acusado al Gobierno de que «dilate la celebración de la mesa de forma reiterada por intereses de partido o electorales» y ha defendido que el independentismo se una para forzar al Ejecutivo central a moverse, a hacer una propuesta para resolver el conflicto y para hacer inevitables la amnistía y un referéndum de autodeterminación.

Pero confía en que esta fase de la negociación se superará, y para ello ve necesario «favorecer cambios en la correlación de fuerzas que permitan fortalecer la posición catalana».

«Por eso, necesitamos reactivar toda nuestra fuerza, toda nuestra fuerza institucional y la movilización política de todos los actores, porque, cuando hemos demostrado toda nuestra fuerza de manera unitaria, el Estado se ha visto obligado a moverse», ha dicho.

«Deje de actuar unilateralmente»

Ha exigido a Sánchez que «deje de actuar unilateralmente», y aprovechar la oportunidad de la mesa de diálogo, porque, según él, si no lo hace estará dando un mensaje de que no habrá una vía democrática para que los catalanes decidan su futuro.

«Podemos discutir el cuándo, podemos discutir el cómo, las fórmulas y los condicionantes. Pero lo que no podemos aceptar como respuesta es que nunca, nunca, nunca habrá una vía democrática para que los catalanes dedicamos nuestro futuro. A nadie le tiene que dar miedo la democracia», ha alertado.

Así, ha pedido unidad de acción independentista para «forzar al Gobierno del Estado a moverse y a que comience a hablar de propuestas que afronten realmente la raíz del problema. Cumplir las obligaciones no es una propuesta», y ha añadido que debe comenzar retirando las causas contra el expresidente Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas en el extranjero.