Díaz culpa a Sánchez y su política en Cataluña del mal resultado en Andalucía

Susana Díaz responde a Ábalos: "Se tiene que regenerar lo que está degenerado y yo dirijo un partido hom

Susana Díaz reconoce que se ha equivocado centrando su discurso en Andalucía y señala que Cataluña ha marcado sus resultados:”Cuando pedían el voto contra los independentistas en las urnas sabían lo que estaban haciendo”. En definitiva la líder socialista responsabiliza a La Moncloa de lo que ha pasado este domingo en la comunidad autónoma.

Cataluña tuvo la culpa

Díaz asegura que ha hecho una mala lectura de lo sucedido. “Pensaba que se equivocaba Rivera o Casado pidiendo el voto contra los independentistas y ahora tengo claro que la que se ha equivocado he sido yo”.

Ya ha hablado con el presidente de su partido y no percibe que quiera apartarla de la dirección socialista en Andalucía,”sí hablé con Pedro Sánchez y el tono fue cariñoso, por eso creo que las palabras de Ábalos se han manlinterpretado”, ha dicho.

La izquierda pierde voto

Se ha mostrado dolida con las palabras de Ábalos que señalaba la necesidad de “regenerar” el partido en Andalucía. Díaz dice que “se regenera aquello que está degenerado y yo dirijo un partido decente, honesto y trabajador” . Además se muestra orgullosa del trabajo hecho:”Tengo la suerte y la fortuna de dirigir un partido decente con 139 años de historia”

La presidenta andaluza descarta dimitir:”Si hubiera perdido las elecciones me habría ido pero no hemos perdido, hemos ganado las elecciones”. Insiste en que más allá de sus errores ha sido víctima de factores externos, señalando sin citarla a la moción de censura: “Si se hubieran ido a votar a otro partido de izquierda pero cuando se han quedado en su casa es que hay algo más”

Para Díaz ahora no es momento de pensar en el partido: “El PSOE está siempre por debajo de todos los ciudadanos. Primero España, luego Andalucía y luego nosotros”. Cree que es importante llegar a un acuerdo para neutraizar a VOX y dice “que un partido tóxico para la democracia tenga la llave de la gobernabilidad es preocupante”

No todo son críticas veladas o explícitas Sánchez, Díaz también tiene espacio para la autocrítica:”Si hubiera hecho todo bien seguramente me habría votado más gente, no todo lo haremos bien y habrá errores que cometemos”