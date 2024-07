Almeida deja en manos del colegio el futuro del mural comunista que la izquierda impidió retirar

Tomar el cielo por asalto. Esta frase, acuñada por Marx para describir los sucesos de la Comuna de París de 1871, está inscrita en la fachada de un colegio público en Madrid. La dirección del CEIP Honduras, situado en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, solicitaba que se retirasen estos murales, algo que impidieron PSOE y Más Madrid con sus votos en el Pleno del distrito allá por 2021. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid dejará en manos de este colegio el futuro del mural comunista, que se encuentra «muy deteriorado».

Vox ha vuelto a llevar este asunto a la esfera municipal, requiriendo en la comisión de Políticas Sociales su retirada. El delegado del ramo, José Fernández, ha subrayado que ni a él ni a su partido les gusta el contenido de alguno de esos murales, sin embargo, ha querido distanciarse de la formación de Santiago Abascal, a los que ha acusado de «censura». «Nosotros somos liberales, creemos en la libertad. No creemos en la censura de ustedes (a Vox), ni creemos en la censura de la izquierda, de la cultura woke y de la cancelación», ha sentenciado.

Por este motivo, el Consistorio de José Luis Martínez-Almeida dejará en manos del centro el futuro de estos murales. «¿Hay deterioro en esos murales? Sí. ¿Hay una situación que parece requerir un cambio de esos murales? Yo creo que sí. Pero nosotros tenemos otra forma de hacer las cosas y lo hará con el colegio, con la comunidad educativa y sin meter ni política ni ideología», ha remarcado Fernández. Una decisión que puede suponer la eliminación de este emblema comunista, ya que desde un principio la dirección de este colegio exigía su retirada.

En 2021, la Junta Municipal del Distrito de Vallecas tumbaba la iniciativa presentada por Vox para «limpiar la fachada principal y lateral del colegio CEIP Honduras», en las que puede verse un mural feminista, otro con un lema comunista y otro de una siniestra bruja en el que puede leerse la palabra «puta». Tanto PSOE como Más Madrid votaron en contra de limpiar las paredes de este centro público.

El colegio en contra

En su día, la directora del colegio público vallecano lamentaba la presencia de unas pintadas que no contribuían a la buena imagen del centro y que, incluso, atemorizaban a los niños. En uno de estos murales puede verse a la bruja de la clásica película de Walt Disney Blancanieves con cara de malvada manipulando un fuego y acompañada de «palabras sexuales» como «puta» y «violar».

En otra de las fachadas del colegio puede verse otro mural con el lema comunista que popularizó el ya ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, de «tomar el cielo por asalto». En la primera Asamblea Ciudadana de la formación morada en 2014, Iglesias se dirigió a un abarrotado Palacio de Vistalegre para proclamar que «el cielo no se toma por consenso: se toma por asalto», una frase que el podemita tomó prestada de Karl Marx y que forma parte habitual de la retórica comunista.

Para la dirección del centro, todas estas pintadas no deberían tener cabida en la fachada de un colegio público, ya que, considera, que desincentiva la matriculación de nuevos alumnos en un centro que ya de por sí «no goza de muy buena fama». La directora señalaba que «comprende» que las personas quieran «reivindicar sus ideas» pero subraya que no le parece «justo» que en las paredes de su colegio puedan tener visibilidad sólo determinados postulados.