La actriz transexual Jedet acusa a la ministra de Igualdad de usar a su colectivo «para llegar al poder». Carmen Jedet, conocida simplemente como Jedet, ha criticado a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y su ley Trans, el proyecto de su departamento que se ha aprobado hoy por el Consejo de Ministros, pasando a la fase de tramitación en el Congreso. «Lo único que quiere ponerse es el pin de progre, quiere ir de guay, quiere ir de: ‘mira qué moderna y qué inclusiva’, y lo que me estás haciendo a mí y a mi colectivo es una putada», ha dicho la artista. La actriz iba a ser pregonera del Orgullo de Granada el próximo 1 de julio, pero debido al «acoso al que se ha visto sometida», según su equipo, ha suspendido dicha colaboración.

Jedet ha participado en el programa ‘Las Uñas’, en el que ha conversado con la influencer y presentadora Sindy Takanashi sobre la legislación sobre las personas transexuales a la que el Gobierno dio luz verde, a unos días de la celebración del Orgullo LGTB.

Se han compartido algunos fragmentos en redes sociales con declaraciones de la actriz, que rápidamente han abierto un debate entre los usuarios. «Tú no sabrás nunca las cosas por las que yo he pasado [al ser una mujer transexual], como mirarme a un espejo y echarme a llorar porque veía una barba. En algunas cosas hay que luchar de la mano y en otras cada una tiene una lucha», ha explicado Jedet.

Asimismo, ha sido muy dura en sus críticas a la ley Trans, mostrándose a favor de que exista un marco legal que proteja a estas personas, pero que sea una ley «con coherencia»: «No me voy a censurar. Me vienen aquí , me vienen de hipermodernos, y lo que no se da cuenta mi colectivo es que les están usando como borregos para llegar al poder. No les importan nuestros derechos». Sobre Irene Montero, además, se despacha a gusto: «Lo único que quiere ponerse es el pin de progre, quiere ir de guay, quiere ir de: ‘mira qué moderna y qué inclusiva’, y lo que me estás haciendo a mí y a mi colectivo es una putada», ha criticado.

Hay críticas, pero muchos también la han defendido, entre ellos la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy: «Jedet puede opinar lo que quiera sin que los torquemadas de la tecla la acosen y provoquen que deba suspender su pregón. Demasiadas ansias por hablar en primera persona del plural que hacen olvidar la maravillosa libertad del derecho a hacerlo en primera persona del singular», ha escrito en sus redes sociales la política del Partido Popular.

La ley Trans ha sido un proyecto controvertido desde el primer momento, poniendo en jaque algunas tesis básicas del feminismo y enfrentando a las feministas clásicas con las defensoras de la ‘teoría queer’.De hecho el texto permite realizar un cambio de sexo en el Registro Civil sin que sea necesario que la persona disponga, como se exige ahora, de un informe médico o psicológico clínico que acredite «disforia de género». Basta con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos, y que se ratifique en un plazo de tres meses, algo fuertemente criticado por sectores del PSOE, liderados por Carmen Calvo, que ahora ceden ante Montero. Y, se permitirá la rectificación de nombre y sexo de las personas Trans en el Registro Civil a partir de los 14 años. Los menores de 16 y 17 años, además, podrán hacerlo sin supervisión ni necesidad de permiso de los padres.