Abascal presenta a los candidatos de Vox en Madrid y advierte a Ayuso: «Se acabó el apoyo gratis»

Vox da el pistoletazo de salida a su campaña en Madrid con la presentación de Javier Ortega Smith y los otros 178 candidatos municipales en la Comunidad, además de la de su candidata para el gobierno regional, Rocío Monasterio. En un acto presidido por Santiago Abascal, la formación ha reunido a centenares de simpatizantes y militantes en el auditorio Pilar García Peña.

La convocatoria era a las 8 de la tarde y a esa hora, en punto, han entrado en escena Santiago Abascal, Rocío Monasterio y Javier Ortega Smith. Los tres dirigentes de Vox que iban a intervenir en la presentación de las 179 candidaturas en los 179 municipios de Madrid, un pleno que no han alcanzado ni PP ni PSOE que se han quedado en 178. Una muestra de la apuesta estratégica de Vox por Madrid que el propio partido recordó al inicio del acto.

Abascal ha recordado que la apuesta territorial de Vox busca que «no haya un sólo español» que no pueda apoyar en las urnas la «unidad de España», recordando al 18% de los electores que viven en «pequeños pueblos» a los que no han llegado las candidaturas de Vox.

Según el líder de Vox, el objetivo de estas elecciones en Madrid es que toda la Comunidad esté «libre de socialismo», mismo objetivo «que en toda España». Ha recordado que Vox es el partido con mayor intención de voto entre la población joven, «algo que ha tenido que reconocer hasta el CIS de Tezanos».

«El que nos vote que sepa que su confianza va a ser defendida, no para dar un cheque en blanco a nadie. Nos dicen que si no votamos ciertas cosas, estamos con los socialistas. Yo creo que nadie puede negar que nuestra distancia con Sánchez es infinita. Nadie puede decir que no hemos presentado dos mociones de censura y no nos hemos repartido tribunales. Pero que no nos guste Sánchez, no quiere decir que tengamos que aplaudir con las orejas todo lo que haga el PP», ha advertido.

«Nos hemos portado demasiado bien, hasta ahora han tenido apoyo gratis total. Pero hasta aquí hemos llegado, las cosas no van a seguir así», ha advertido al PP.

Además, Abascal ha agradecido a todos los equipos de campaña electoral su trabajo.

Unas horas antes, la formación había animado la convocatoria con un mensaje en sus redes y una fotografía de todos los candidatos juntos en el escenario donde se ha celebrado el acto.

¡Los candidatos de todos los municipios de Madrid ya están listos para empezar el acto de las 20h con @Santi_ABASCAL@monasterioR y @Ortega_Smith!

¡No faltes! https://t.co/XbeMinhHWE pic.twitter.com/8zcAYxAPU3 — VOX Madrid (@madrid_vox) May 5, 2023

Ortega Smith

Antes de Abascal, el turno fue para los otros dos dirigentes de Vox protagonistas del acto. Tras leer el nombre de cada uno de los candidatos y sus municipios, levantándose los citados y recibiendo un aplauso, la presentación ha dado comienzo. En un atril con el lema Cuida lo tuyo, eje central del programa político nacional que luego se articulará en los programas electorales para cada municipio, Javier Ortega Smith -candidato a la Alcaldía de Madrid- ha tomado la palabra.

«Somos los únicos que plantamos cara a los comuinstoides[SIC], a los que sacaremos de la calle y de las instituciones», aseguró Ortega Smith. En un discurso con menciones a la inseguridad ciudadana de las ciudades y pueblos de España, a la okupación, a los narcopisos, a las mafias del tráfico de personas, a los «ecolojetas» y a las normas restrictivas al tráfico de vehículos. «Esa Agenda 2030 que tanto le gusta a Almeida», aseguró Ortega Smith, se contrapone con la «libertad en todos los barrios». «La queremos todos, en nuestros barrios y en nuestros distritos», ha añadido.

«No hace falta volverse ecolojeta para querer cuidar la naturaleza que nos rodea», ha indicado tras recordar su proyecto de crear una Casa de Campo en el norte de Madrid, un proyecto que contempla 1.100 hectáreas de zonas verdes. También ha mencionado el programa de reducción fiscal que propone Vox a nivel municipal.

Monasterio

Tras Ortega Smith, le tocó el turno a la candidata a la Comunidad, Rocío Monsterio. «Sólo queda Vox para defender la libertad de la mujer, para defender la vida de los niños en el vientre de sus madres, para defender a mujeres fuertes, generosas y familiares», ha arengado Monasterio. «No necesitamos tutelas de nadie, y mucho menos de Pam, de Irene, de Jacinto y de las feministas del montón, no las necesitamos para nada». «Si tengo que volver a la Ser a enseñarle a Montero cómo se cierra la puerta, cómo hice con Iglesias, lo haré», ha recordado en referencia a la campaña electoral madrileña de 2021.

Monasterio también ha incidido en las «leyes de la Agenda 2030» que «están causando daño físico y psicológico a nuestros niños, y que al PP le falta valor para derogar». «No os resignéis a que haya un apuñalamiento cada noche, o una okupación cada hora. No os acostumbréis. Eso está empezando a pasar en Madrid, los estamos recorriendo todos los días», ha asegurado.