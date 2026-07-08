Abascal estalla contra la Ley de Nietos: «Sánchez cambia el voto exterior para perpetuarse en el poder»

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha acusado al presidente del Gobierno de «destruir las instituciones» y «modificar los procedimientos de nacionalidad y voto por correo» desde el extranjero para alterar el censo electoral y mantenerse en La Moncloa en las próximas elecciones generales.

Abascal ha estallado este miércoles contra la llamada Ley de Nietos al ser preguntado por OKDIARIO a la entrada del Centro de Estudios CEU-María Cristina, donde el líder de Vox participaba este miércoles en la clausura, sobre Demografía e inmigración, junto con el presidente de Neos, el ex ministro Jaime Mayor Oreja.

El líder de la formación ha denunciado sin rodeos que Pedro Sánchez y su Ejecutivo, al que ha calificado de «mafia», están tratando de «perpetuarse en el poder» de manera fraudulenta. «Pedro Sánchez y su mafia están cambiando radicalmente el modo en el que se obtiene la nacionalidad española. Están cambiando también de manera radical el modo en el que se ejerce el voto por correo del exterior. Y a día de hoy ninguno de esos procedimientos son transparentes de ninguna forma», ha afirmado Abascal.

El dirigente de Vox ha ido un paso más allá y ha acusado directamente al presidente del Gobierno de ser capaz de manipular procesos electorales. «Quien crea que Sánchez no es capaz de robar unas elecciones no conoce a Pedro Sánchez. Y debería preguntar a los militantes del Partido Socialista que participaron en las primarias», ha señalado.

Abascal ha recordado que «las mafias gobiernan mal, pero se defienden muy bien» y ha insistido en que Sánchez «está saltando las instituciones o destruyéndolas» para ponerlas al servicio de su «fin último, que es la perpetuación en el poder».

El dirigente político ha calificado de «absolutamente dramático para España» lo que está ocurriendo. «Creo que Pedro Sánchez está destruyendo la credibilidad internacional de España. Creo que nadie se fía de un gobierno corrupto, de un gobierno mafioso, nadie se fía de un gobierno que promueve una invasión migratoria», ha asegurado.

En su intervención en la clausura, donde llevaba consigo el ensayo La Sagrada Familia, del periodista Alejandro Entrambasaguas, Abascal ha lanzado un mensaje de «esperanza»: «Debemos luchar por unas elecciones limpias y seguras». «Este es un lugar con fuertes reminiscencias históricas, pero no creo en la nostalgia, sino en el porvenir», ha señalado, «y el futuro de España está en las familias».

Abascal sobre la OTAN

Abascal ha señalado que ni siquiera los socios europeos confían ya en el Ejecutivo español y ha lamentado la ruptura con los aliados de la OTAN provocada por Sánchez. «Dice que no se puede gastar más en defensa porque eso es restar dinero al Estado del bienestar. Pero este mismo gobierno está gastándose miles de millones del Estado de bienestar de los españoles en promover una invasión migratoria», ha criticado.

Además, ha recordado que el Ejecutivo «acaba de pagar 14 millones de euros de dinero público para crear una marca pública de ropa» y que «el partido que gobierna tiene millón y medio de euros en joyas, en una caja fuerte».

Respuesta sobre Feijóo y las bajas laborales

Preguntado por las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre las bajas laborales, Abascal ha rechazado cualquier responsabilidad de trabajadores, empresarios o autónomos. «Los problemas de España los padecen los trabajadores, los empresarios y los autónomos. El problema de España es un gobierno corrupto, es un gobierno mafioso. Y también una mafia sindical y una casta patronal que durante toda esta legislatura ha colaborado en distintas legislaciones con este gobierno», ha zanjado.