Abascal anuncia que Vox «actuará con altura de miras» tras la coalición del PSOE con toda la izquierda para el Senado
Dice que su partido hará "lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces"
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado este sábado que su partido «actuará con altura de miras» tras la coalición del PSOE con toda la izquierda para el Senado. «Sánchez es capaz de todo por destruir España, pero nosotros también somos capaces de todo por salvarla», ha declarado en un mensaje en X.
Abascal ha reaccionado así al anuncio de que PSOE, IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Ceuta concurrirán juntos a la Cámara Alta en 47 circunscripciones bajo la marca Senado de Progreso.
«Mando un mensaje de tranquilidad, responsabilidad y compromiso. Actuaremos con altura de miras y haremos lo necesario para que España sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces», ha indicado, junto al hashtag «sentido común».
Abascal no ha revelado qué pasos dará. Sin embargo, el indicar que «actuará con altura de miras» podría traducirse en que no se presentará al Senado en algunas provincias para evitar una mayoría de izquierdas.
Fuentes del PP aseguran a OKDIARIO que serán «respetuosos con cualquier decisión que tome Vox».
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