“Los dirigentes políticos deberían informarse bien para tomar las mejores decisiones, si en Estados Unidos no está ocurriendo eso, la verdad es que no creo que sea nada bueno para los habitantes del país”, ha asegurado Duque.

El ministro ha sido preguntado en una entrevista para Onda Cero desde la Antártida, sobre el tuit en el que Trump se burlaba del calentamiento global la semana en que el medio oeste del país se registraban temperaturas de entre los -40ºC y los -50ºC.

“En el hermoso medio oeste, las temperaturas de la brisa del viento están alcanzando los -60 grados Fahrenheit (-51ºC), el más frío registrado. En los próximos días, se espera que se enfríe aún más. La gente no puede durar afuera, ni siquiera por unos minutos. ¿Qué diablos está pasando con el Calentamiento Global? Por favor, vuelve rápido, te necesitamos!”, escribía el máximo dirigente de Estados Unidos el 29 de enero en la red social.

In the beautiful Midwest, windchill temperatures are reaching minus 60 degrees, the coldest ever recorded. In coming days, expected to get even colder. People can’t last outside even for minutes. What the hell is going on with Global Waming? Please come back fast, we need you!

