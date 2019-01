Cuando Iglesias se jactaba de colaborar con el régimen iraní de los ayatolás: “¡Así es la política!”

Pablo Iglesias, secretario general y cofundador de Podemos, es el presentador del programa ‘Fort Apache’, un programa emitido en la televisión islamista Hispan TV. El líder de los morados siempre ha defendido su colaboración con Irán. “A nosotros nos preguntan, ¿Pero vosotros, si sois de izquierdas, por qué aceptáis hacer un programa para un gobierno como el de Irán que es una teocracia? Pues porque la geopolítica es así”, reconoce Iglesias en un vídeo que es viral.

Así lo aseguraba Iglesias en una charla en la que fue protagonista en el año 2014 a la que fue invitado por la Unión de Juventudes Comunistas de Aragón.

“A los iraníes les interesa que se difunda en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones”, afirmó Iglesias sin recato.

“El gobierno español ha tenido relaciones económicas con Irán siempre. No me gusta que las presentadoras tengan que salir con un pañuelo. Puede ser un un motivo para que yo pensase no trabajar en ese cadena pero tenemos absoluto control y no tenemos censura”, se excusaba.

La productora 360 Global Media es la empresa financiada por el Gobierno de Irán y la que paga directamente a todos los colaboradores de Fort Apache (entre los que se encuentran varios miembros de Podemos) y cede gratuitamente sus estudios de Madrid para grabar el programa.

Siempre según el informe de la Policía al que tuvo acceso OKDIARIO, el Gobierno de Irán pagaba incluso las facturas de teléfono móvil de Pablo Iglesias: su línea telefónica estaba dada de alta a nombre de Mahmmoud Alizadeh Azimi, el ciudadano iraní que dirige Hispan TV en España.

El régimen teocrático de los ayatolas creó Hispan TV en enero de 2012 para lanzar sus mensajes ideológicos de signo islamista en los países de lengua española. Pocos meses después comenzó a emitir Fort Apache, presentado y dirigido por Pablo Iglesias.

La vinculación de Podemos con Irán ha quedado demostrada en distintas ocasiones. Sin embargo, el partido usa ahora la financiación de VOX en el año 2014 por parte del CNRI (Congreso Nacional para la Resistencia en Irán) para atacar a los de Abascal.

El secretario de organización, Pablo Echenique, ha acusado a los de Abascal de financiarse gracias a un grupo terrorista armado. La contestación del nº 2 de VOX, Javier Ortega Smith, ha sido contundente: “Mira montonero podemita, te lo explico y luego haznos el favor a los españoles y argentinos de irte a vivir del cuento a Irán: 1º las nuestras eran legales, las vuestras no y 2º las nuestras, de los disidentes exiliados, las vuestras de la dictadura iraní”, ha señalado Ortega Smith en su cuenta de Twitter en referencia a Pablo Echenique.