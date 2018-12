Los foros de la militancia de Podemos arden contra Iglesias: “Pablo, cállate y haz autocrítica”

"Hay que respetar lo que la gente ha votado, aunque duela", piden los militantes de Podemos La militancia de Podemos exige "autocrítica" a la dirección del partido

Podemos no asume el batacazo electoral del pasado domingo en las elecciones andaluzas. La pérdida de 300.000 votos ha supuesto una nueva crisis interna en el partido que ha puesto a la militancia en contra de Iglesias por su falta de autocrítica.

Plaza Podemos, el foro en el que los militantes del partido aportan opiniones sobre la actualidad de los morados es la plataforma donde muchos afiliados de Podemos están duramente la actitud de los dirigentes.

“Pablo debería callarse y hacer autocrítica, en vez de arengar a la gente a salir a la calle”, le reprocha un usuario acerca del llamamiento del partido a crear un ‘frente antifascista’ que frene en la calle a VOX, el partido que ha alcanzado 12 escaños en las urnas andaluzas.

“Deberíamos empezar a hacer autocrítica desde la izquierda y respetar lo que la gente ha votado. A mí me JODE como al que más, pero es lo que hay”, piden.

“Fracaso absoluto. No se puede echar la culpa a la derecha con tanta abstención. Existe un 42% de votantes restantes de donde pescar. Por que echa tanto para atrás el discurso de Podemos que no es capaz de pescar con estos gobernantes actuales?”, se puede leer en otro de los comentarios

“¿Será el discurso, o los chalés en Galapagar y la fusión fría con PSOE?”, apunta otro.

“Segundo zasca electoral consecutivo de importancia (Cataluña y Andalucía). Alguien debería hacer la maleta e irse a casa”, le recuerdan al partido.

La decisión del partido tras conocer la irrupción de VOX con doce diputados en la Junta de Andalucía ha sido pedir a los ciudadanos que se manifiesten en las calles para detener “el fascismo” y a la rama “más franquista del Partido Popular”.

La mala gestión del desastre electoral ha supuesto la reapertura de la brecha entre el partido y su militancia, y de la cúpula morada con su delegación andaluza.

Crisis interna

Iglesias quiere seguir siendo el número uno. La semana pasada convocó unas primarias para revalidar su puesto como líder de Podemos en el Congreso de los Diputados.

Los comicios internos, con nula posibilidad de sorpresa, muestran una amplia cantidad de candidatos pero ninguno de ellos con una representatividad real que pueda desbancar a Iglesias.

Sin embargo, según la corriente anticapitalista, no es el momento de convocar unas primarias sino el “debatir y no mantener la misma dinámica y orientación general que tiene la dirección de Podemos y que llevará a peores resultados aún en el futuro de mantenerse”

De esta manera los anticapitalistas, que nunca compartieron el proceder de los dirigentes del partido a nivel estatal, reclaman a Iglesias que tome responsabilidad en los sucedido en Andalucía y reflexiones sobre ello.

La continua lucha en el partido entre la cúpula y sus organismos autonómicos ha provocado la caída en picado de la confianza de la militancia en su partido.

OKDIARIO desveló el pasado mes de junio, una encuesta analizada por el Consejo Ciudadano Andaluz de Podemos. Los motivos por los que el partido provoca miedo, según este informe, fueron tres: “No me gustan sus ideas, no me gusta su líder o no están preparados”. Estas encuestas hacían prever un batacazo electoral que ha quedado demostrado en la pérdida de escaños.

Sin análisis

Lejos de analizar los posibles porqués del pinchazo, la ejecutiva de Podemos ha escurrido el bulto y ha comunicado que no reflexionarán sobre lo ocurrido hasta que su delegación andaluza “nos envíe un informe”.

Los de Iglesias han preferido no hablar sobre este asunto en la rueda de prensa que su ejecutiva ha realizado durante la mañana del martes.

Dos días después de los comicios, Pablo Echenique ha asegurado que lo que les importa ahora es detener la entrada de “la extrema derecha” en España y no pararse a pensar en cuáles son los motivos de su fracaso en Andalucía.