Moeve y ArcelorMittal lanzan la plataforma G2G para descarbonizar el acero europeo

Moeve y ArcelorMittal han decidido unir fuerzas para acelerar la descarbonización industrial en Europa. Las dos compañías han presentado una plataforma conjunta de innovación que nace bajo el paraguas de su alianza estratégica, bautizada como Green Molecules to Green Steel (G2G).

Según ha informado la compañía energética, la nueva entidad estará participada al 50 % por ambas empresas y contará con fondos propios y públicos para desarrollar proyectos de gran escala que supongan un avance real en competitividad y sostenibilidad.

El objetivo declarado de la iniciativa es doble: por un lado, desarrollar, escalar y aplicar tecnologías disruptivas; por otro, lograr que las moléculas verdes impulsen de forma efectiva la transición hacia un acero de bajas emisiones.

Una alianza al 50 %

En el capital y la gestión de la nueva plataforma participará también Sekuens, la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Asturiana, a través de los vehículos de inversión presentes y futuros que la entidad pública tiene disponibles para el fomento de la innovación en la región.

Moeve y ArcelorMittal no descartan que, en el futuro, se sumen a la plataforma otras agencias públicas —tanto regionales como nacionales— o entidades privadas, siempre que estén alineadas con los objetivos y la estructura definidos para G2G.

Esta colaboración transversal y público-privada persigue el desarrollo de demostradores industriales que, una vez validados, puedan escalarse posteriormente en los centros de producción de ambas compañías.

El hub de las moléculas verdes

La alianza sitúa a las moléculas verdes —como el biometano y el biogás, el hidrógeno renovable y sus derivados, y los biocombustibles de segunda generación— en el centro del nuevo modelo industrial. A ellas se suman otras soluciones de descarbonización, como catalizadores más eficientes.

Todo ello se articulará a través de un hub impulsado conjuntamente por los centros de innovación de Moeve y de ArcelorMittal, que ya trabajan en tecnologías disruptivas para la captura de CO2 y la valorización de estas moléculas.

El proyecto contempla además avances en biotecnología aplicada a la mejora de los procesos productivos y en inteligencia artificial orientada a la creación de nuevos materiales, dentro de un ecosistema que sus impulsores definen como «abierto y colaborativo».

Oportunidades para startups

Ese ecosistema, según explican ambas compañías, fortalece el tejido innovador y abre la puerta a startups, universidades y centros tecnológicos, además de fomentar la atracción de talento hacia el sector energético e industrial.

El consejero delegado de Moeve, Maarten Wetselaar, ha destacado que la alianza «estrecha la colaboración entre dos grandes compañías globales que están comprometidas con la innovación, la descarbonización y la competitividad de Europa».

«Lo que ponemos en marcha hoy es una herramienta que nos va a permitir aportar soluciones y además avanzar en la autonomía energética del continente. Esta es la dirección que hemos tomado desde Moeve, con inversiones y nuevos proyectos con los que aspiramos a liderar la transición energética», ha añadido.

Voces de la alianza

Por parte de ArcelorMittal, su vicepresidente y director de Tecnología, Pinakin Chaubal, ha afirmado que la compañía «necesita seguir explorando tecnologías que le permitan alcanzar una producción sostenible medioambiental y económicamente» cuanto antes.

«ArcelorMittal cuenta con grandes centros de I+D en todo el mundo y particularmente en España, pero dada la complejidad del desafío, nunca lo solucionaremos solos. Necesitamos más que nunca trabajar en modelos de innovación colaborativa de los que esta plataforma es un excelente ejemplo», ha subrayado.

El director ejecutivo de Sekuens, David González, ha asegurado que la entidad asturiana «apoya totalmente esta iniciativa, pionera en la creación de un marco de innovación colaborativa entre empresas único».

Impacto en el ecosistema asturiano

González ha añadido que, además del efecto directo en ambas empresas, la plataforma «tendrá un fuerte impacto en la potenciación del ecosistema innovador en Asturias», acelerando a empresas tecnológicas con crecimiento gacela en ámbitos como la seguridad o los biocombustibles.

G2G está alineada con el objetivo de Moeve de acelerar la transición energética a través de la innovación colaborativa para transformar la energía, la química y la movilidad, y con la hoja de ruta de transición responsable de ArcelorMittal hacia el acero de bajas emisiones.

Moeve, a través de su plan estratégico Positive Motion, se ha marcado el reto de liderar la transición energética a partir de 2030 con proyectos como su nueva planta de biocombustibles de segunda generación, actualmente en construcción, y el desarrollo del Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

Los proyectos de cada compañía

ArcelorMittal, por su parte, tiene en España sus dos proyectos punteros de acero con bajas emisiones en Europa: en Sestao, XCarb reciclado y producido de forma renovable para productos planos, y en Gijón, para productos largos, ambos con fuertes inversiones y un marcado carácter innovador.

Moeve es una compañía internacional formada por más de 11.000 empleados, comprometida con la energía y la movilidad sostenibles. Tras más de 90 años operando como Cepsa, lanzó su nueva marca en 2024 para liderar la producción de energías basadas en moléculas verdes.

La compañía desarrolla asimismo una amplia red de carga eléctrica ultrarrápida en España y Portugal para impulsar la movilidad sostenible, dentro de su plan Positive Motion, centrado en facilitar la energía sostenible del futuro.

Dos gigantes industriales

ArcelorMittal, por su lado, es una de las principales empresas integradas de acero y minería del mundo, con presencia en 60 países y operaciones de producción primaria de acero en 14, además de una creciente presencia en Asia a través de su empresa conjunta AM/NS India.

La compañía es el mayor productor de acero de Europa y uno de los mayores de América. En 2025 generó unos ingresos de 61.400 millones de dólares, produjo 55,6 millones de toneladas métricas de acero bruto y 48,8 millones de toneladas de mineral de hierro.

ArcelorMittal cotiza en las bolsas de Nueva York, Ámsterdam, París y Luxemburgo, así como en las españolas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia, y vende sus productos a sectores como la automoción, la ingeniería, la construcción y la maquinaria.