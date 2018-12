Abascal responde a Rivera: “Ciudadanos es un toro manso, nosotros somos bravos”

Santiago Abascal responde a las reticencias de Ciudadanos a un pacto con VOX en Andalucía. En la entrevista exclusiva con OKDIARIO en su misma furgoneta de campaña, el presidente de VOX acusa a los de Rivera de ser un partido “imprevisible”. Y utiliza un símil taurino, muy popular en esa Andalucía donde VOX ha irrumpido con fuerza tras la elecciones autonómicas del pasado domingo, para explicar lo que separa a su formación de la naranja.

PREGUNTA. ¿Qué alianzas futuras tejerá VOX con el PP?

RESPUESTA. No sé si el PP puede ser una bisagra de VOX. No tenemos ningún problema. Nosotros salimos a ganar las elecciones generales.

P. ¿Y con Ciudadanos?

R. Lo mismo.

P. ¿Cómo ve VOX a Ciudadanos? ¿Debería ser un partido de centro-izquierda o de centro-derecha?

R: Que sean lo que quieran. A nosotros no nos preocupan. Es un partido confundido. A veces es difícil de saber qué es lo que va a hacer. Es un partido imprevisible. Y VOX, todo lo contrario. Hace poco establecía la comparación entre el toro manso y el toro bravo. El toro manso no sabes para dónde va a ir, si va a embestir para un lado u otro, para la izquierda o la derecha…

P. ¿El toro manso es Ciudadanos?

R. ¡Claro! Y luego hay un toro bravo previsible, que sabes donde va a ir, por dónde va a salir. Eso somos nosotros.

P. ¿Ha empezado España un giro a la derecha?

R. España ha vuelto la vista a la patria. Está haciendo una defensa de su unidad. En los mítines de VOX en Andalucía me he encontrado gente que ha votado al PSOE y que se definen de izquierdas y me decían: “Vamos a votar a VOX”. España no es de la derecha ni es de la izquierda. Ese es el gran triunfo.