La Ejecutiva Federal del PSOE planea relevar ya a Díaz por la preocupación de los alcaldes ante las municipales

Susana Díaz se niega a dimitr La enemistad con Pedro Sánchez le pasa factura

Los días de Susana Díaz al frente del PSOE de Andalucía están contados. La ejecutiva federal socialista, que se reúne este martes en Ferraz a la llegada de Pedro Sánchez de Polonia, iniciará los trámites para relevar a la líder del PSOE andaluz de su responsabilidad.

La decisión se tomará ante la preocupación expresada a lo largo de este lunes por parte de candidatos y alcaldes del PSOE andaluz, que ven peligrar sus cargos en las elecciones municipales del mes de mayo por culpa de la gestión de la ejecutiva de Susana Díaz. Desde Ferraz siguen empeñados en culpar del fracaso electoral exclusivamente a la presidenta de la Junta sin hacer autocrítica.

Fuentes socialistas aseguran que, pese a que en el análisis de este martes se hablará ya de los tiempos para relevar a Susana Díaz, su salida del PSOE andaluz no va a ser inminente. No obstante, la preocupación del mundo municipalista sí que reclama una actuación rápida, lo que obligará a la ejecutiva federal a buscar el equilibro para no romper en pedazos la federación andaluza, que como reconocen desde el PSOE “tiene vida propia y nuestra incidencia es la que es”.

Una revolución de las bases y los alcaldes, por eso, harán tumbar a Díaz por acción o por omisión. La actual presidenta de la Junta no tiene precisamente ningún aliado dentro de la ejecutiva federal que pueda defender su continuidad, lo que de resistirse creará un clima de alta tensión. Las miradas, apuntan fuentes socialistas, se ponen ahora en el actual delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez y el que podría recibir el encargo de sustituir a Díaz, con quién la enemistad es pública desde que ambos se disputaran el liderazgo del PSOE en las primarias que volvió a ganar Sánchez.