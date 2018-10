Sánchez ficha a 3 nuevos gurús para reformar la Constitución que defienden el referéndum

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha nombrado en los últimos días a los nuevos vocales del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, organismo público dependiente del ministerio de la Presidencia y que, entre otras funciones, asesora al Ejecutivo en todo lo relativo a la Carta Magna.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves los nuevos nombramientos, seis profesores y catedráticos de Derecho Constitucional procedentes de distintas universidades españolas, entre los que se encuentran partidarios de la polémica ‘España plurinacional’ de Pedro Sánchez e, incluso, de un referéndum en Cataluña. Su mandato se extenderá durante los próximos dos años y será renovable.

Un referéndum solo para catalanes

Entre los elegidos está Argelia Queralt, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, y que apoya medidas como la celebración de un referéndum en Cataluña.

Una de las vocales defendió dejar en libertad a los líderes independentistas hasta que no hubiese sentencia

“Un referéndum consultivo se presenta como la mejor opción para buscar una solución a este conflicto que cuente con la máxima legitimidad democrática”, escribió en un artículo en El Periódico. Ese referéndum, según Queralt, estaría perfectamente amparado en la Constitución.

La experta defiende que la consulta -que habría de ser autorizada por el Congreso- puede aplicarse únicamente al “cuerpo electoral del territorio en el que se plantee el referéndum”. “Si lo que se pretende es consultar a la ciudadanía de Cataluña para identificar cuáles son sus propuestas preferidas de encaje territorial, tiene todo el sentido que esa consulta se limite a los ciudadanos de Cataluña”, sostiene en el mismo artículo.

Yo como persona que ha defendido la necesidad de un referendum en Catalunya, no me siento en absoluto reconocida en el #1O

En otro texto, Queralt observa que “es el momento de cambiar de interlocutor y permitir que Cataluña vuelva a ejercer su autogobierno de forma plena y autónoma” y también que “no cabe el independentismo a toda costa ni podemos mantenernos en el inmovilismo estatal”, si bien matiza que el ‘derecho de autoderminación’ no es aplicable al caso catalán. Además, se ha mostrado partidaria de dejar en libertad a los líderes del ‘procés’ en tanto no hubiese sentencia.

Yo no me pongo el lazo amarillo xq los presos preventivos del procés no deberían serlo pero eso no los convierte en presos políticos; porq sabían muchos de ellos q sus actos tendrían consecuencias (aunq ahora sea farol). Y porq han OBVIADO a la 1/2 de la ciudadaní de Catalunya

— Argelia Queralt Jiménez (@ArgeliaQueralt) September 1, 2018