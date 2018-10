Sánchez utiliza la oficina que vigila los bienes de los ministros para exculpar a Duque y a Celaá

La directora de la Oficina de Conflicto de Intereses dice que no va a actuar de oficio López Laguna afirma que las conductas de ambos ministros "no son políticamente cuestionables"

La directora de la Oficina de Conflictos de Intereses, Flor López Laguna, ha correspondido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez tras su nombramiento como directora general (desde 2007 tenía rango de subdirección general) del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Así, ha negado cualquier irregularidad en el fraude patrimonial de los ministros de Educación y Ciencia, Isabel Celaá y Pedro Duque, respectivamente. Y lo ha hecho quebrantando la independencia funcional que se le presume a su cargo y sin mostrar ningún certificado o documento público en el que basarse. Es más, ha llegado a decir que no había nada en las conductas de ambos ministros “políticamente cuestionable”, extralimitándose en su función.

En su comparecencia a petición del PP en la Comisión de Calidad Democrática del Congreso, Flor López ha afirmado que ni ha actuado ni va a actuar de oficio ante dos cuestiones reveladas en exclusiva por OKDIARIO: que el ministro Duque compatibilizó de manera ilegal una sociedad profesional siendo ministro y que la portavoz del Ejecutivo no declaró todo su patrimonio en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “Si alguien tiene pruebas, indicios, de una ilegalidad, que se comunique (a la oficina) y nosotros los investigaremos”, ha señalado.

Con todo, y tras calificar de “asuntos variopintos” y “calificaciones difíciles” los casos de ocultamiento de bienes y sociedades por los que el PP se ha interesado para ver si su oficina había iniciado algún expediente de investigación o de sanción, López Laguna ha manifestado: “Nosotros aplicamos leyes, no criterios políticos ni valoraciones: las leyes estarán mal o bien. Soy funcionara por oposición, no tengo amos. No recibimos instrucciones ni admitimos criterios contrarios al ordenamiento jurídico. Tenemos la conciencia tranquila”, ha esgrimido.

Elude los falsos CV

Por su parte, la portavoz del PP en esta Comisión, Beatriz Escudero, advirtió a López Laguna que hay miembros del Gobierno y otros altos cargos que “ocultan datos directamente” en sus declaraciones de bienes y actividades, algo que está “en contra de la transparencia y la honorabilidad” que ella pregona desde su oficina.

“Mi grupo simplemente pide que aplique la ley por igual, que no haya especial celo para los cargos socialistas, que haya el mismo trato para los cargos anteriores y los actuales. Este Gobierno sólo quiere que cumpla la ley el PP. Espero que usted no mire para otro lado”, le dijo la diputada del PP antes de su contestación.

Además, Escudero reclamó a López Laguna que se pronunciara sobre los currículum falsos del presidente del Gobierno o de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Sin embargo, la directora general de la Oficina de Conflictos de Intereses ha escurrido el bulto y ha dicho que los temas “académicos” no son de su competencia.