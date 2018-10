Casado se niega a retirar su acusación a Sánchez: “Usted es partícipe de un golpe de Estado”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tratado este miércoles de imponer la censura al líder de la oposición, Pablo Casado, en un hecho inaudito en la Congreso de los Diputados. En su primer cara a cara en un debate parlamentario de calado con el nuevo presidente del PP, el jefe del Ejecutivo ha exigido a Casado que “retire del Diario de Sesiones” su acusación de ser “responsable” de la continuidad del golpe de Estado en Cataluña por parte de los separatistas al gobernar de la mano de ellos y no aplicar el artículo 155 de la Constitución, como aprobó ayer el Senado.

Sánchez ha reclamado a Casado que se retracte de calificarle de un “supuesto golpista”, porque ello es “inaceptable” y “llena de ignominia” al Grupo Popular. Sin embargo, las palabras textuales del líder del PP han sido: “¿No se da cuenta de que es partícipe y responsable del golpe de Estado que se perpetra en España?”.

Además, Sánchez ha remarcado a Casado que tienen que “sentar las bases” de cómo deben ser los debates parlamentarios en esta nueva etapa tras su llegada a La Moncloa con la moción de censura y la elección de Casado al frente de la dirección popular. “Vamos a tener diferencias sustanciales y vamos a reprocharnos mutuamente muchas cosas entra dentro del juego y es asumible, pero no me puede reprochar ser un supuesto golpista ni de ser un supuesto colaborador del golpismo”, ha insistido el inquilino de La Moncloa.

En su turno de réplica, Casado lejos de amilanarse, se ha reafirmado en sus palabras y ha vuelto a recalcar a Sánchez que es “responsable” del golpe de Estado que sigue vigente en Cataluña. “Usted es responsable, y ¿qué es si no? Le exigimos que se aplique el 155, ¿qué más tiene que pasar para aplicarlo? ¿Ultrajar al jefe del Estado, ridiculizar a los niños de la guardia civil en los colegios, apalear a policías y guardias civiles, seguir yendo escoltados en Cataluña…? Lecciones de democracia, ninguna. Convoque elecciones y pondremos orden nosotros en Cataluña”, ha subrayado el líder del PP.

“Señor Sánchez, ¿me habla usted de moderación? ¿De qué habla el señor Otegi con el señor Zapatero? ¿Y de qué habla el señor Iglesias con el señor Junqueras en la cárcel? ¿Y usted me habla de moderación? Al PP, ustedes de moderación, de democracia, de Constitución, ni una sola lección”, ha remachado Casado.

En la contrarréplica, Sánchez le ha vuelto a insistir en que retirara tal afirmación. Con tono amenazante y exhibiendo su condición de “presidente del Gobierno”, ha conminado a Casado retractarse hasta en cuatro ocasiones más: “Le insisto, ¿mantiene sus palabras, sí o no?. Si las mantiene, usted y yo tenemos no tenemos nada más que de hablar. ¿Lo mantiene usted o no? ¿lo mantiene usted o no? ¿lo mantiene o no? Lo que le digo es que usted puede hacer oposición, criticar la gobierno, claro que sí, pero no insulte, no calumnie, no difame, haga oposición…”, ha apostillado el jefe del Ejecutivo socialista.

Hasta siete veces

A continuación, tras el debate europeo, en las preguntas de la sesión de control, Sánchez ha instado por sexta vez a Casado a eliminar su acusación: “¿Usted lo retira o no lo retira?, Dígalo, señor Casado, es muy sencillo; Dígalo, ‘me he equivocado’, no pasa nada. Le pido moderación, abandone la crispación…”, ha enfatizado. Luego, al terminar la sesión, en los pasillos del Congreso, ha hecho un último llamamiento al presidente del PP en el mismo sentido.

Tras intimidar a OKDIARIO y ABC con querellas por informar sobre el plagio en su tesis doctoral y mientras trabaja en coartar a los medios en período electoral, Sánchez ha ido hoy un paso más allá y ha buscado amedrentar al presidente del primer partido de la oposición y ganador de las últimas elecciones generales.

“Me gustaría un debate de menos crispación, sin golpes de pecho”, ha subrayado Sánchez después de que Casado formulara una contundente intervención inicial sin papeles desde la tribuna retratando las incoherencias del Gobierno de Sánchez en España y en el panorama comunitario.

“Tres años más”

“Usted expande su irresponsabilidad por toda Europa; los españoles toman nota y le digo una cosa: no supieron gobernar, no saben hacer oposición y al ritmo que van, van a estar más de tres años en la oposición”, ha señalado Sánchez.

Además, el líder del PSOE ha atacado a PP y a Ciudadanos por afearle en este debate sobre el último Consejo Europeo la pasividad del Ejecutivo en las instituciones comunitarias frente a la constante violación derechos humanos en Venezuela por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Sánchez ha dicho a Ciudadanos que son “políticos sin escrúpulos” por estar “usando para consumo doméstico el dolor del pueblo venezolano”. “A ustedes no les importa Venezuela, sino criticar el apoyo de Unidos Podemos a este gobierno. Eso es no tener vergüenza, señor Casado”, ha remachado el jefe del Ejecutivo socialista.