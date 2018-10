El Gobierno dice que a Madrid no llegan menores inmigrantes solos y no le dará subvenciones

El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Sociales no dará subvenciones a la Comunidad de Madrid por la llegada de menores extranjeros (MENAS) no acompañados porque, según los cálculos del Gobierno central, entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018 no se ha registrado la llegada de ninguno a la región.

Así se lo ha comunicado por escrito la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia al Ejecutivo autonómico, en una nota informativa, adelantada por varios medios este miércoles.

La Comunidad se quedará de esta manera con “cero euros” del presupuesto de 40 millones que Moncloa distribuirá por las comunidades autónomas para la materia, tal y como se acordó destinar en la Mesa de Coordinación Interterritorial.

A raíz de la “sobreocupación” del Centro de Primera Acogida de Hortaleza, la Comunidad ha alertado en reiteradas ocasiones en las últimas semanas de la “llegada masiva” de menores a la capital.

Así, aseguran que se ha atendido en lo que va de año a más de 1.000 menores, el doble del mismo período del año anterior. Incluso la Consejería de Políticas Sociales y Familia llegó a elevar la situación a la Fiscalía Superior de Madrid, que a su vez lo ha remitido a la Fiscalía Superior del Estado, al tratarse de “un asunto de especial trascendencia”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha avanzado que reclamará al Gobierno de Pedro Sánchez las ayudas económicas para la acogida de Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) y que elevará a la Fiscalía una carta que les ha mandado el Ministerio de Sanidad negando subvenciones para este fin.

Así lo ha señalado Garrido en declaraciones a los periodistas antes de la inauguración de los actos conmemorativos del Metro de Madrid, a los que ha acudido junto al rey Felipe VI, después de que el Gobierno central haya decidido asignar “cero euros” a la Comunidad de Madrid en el reparto de subvenciones por importe de 40 millones de euros para la atención de estos menores, ya que considera que no hay menores que lleguen solos a la región.

A este respecto, el dirigente madrileño ha tachado de “insólito” que el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, haya estado criticando que en la Comunidad “no se estaba atendiendo a los menores” y que había un “incremento” de los mismos, y después, el Gobierno asevere que “no hay menas en la Comunidad”.

“Sería bueno que se pongan de acuerdo sobre si hay o no menores que están llegando, que ya les digo yo que sí, que se han multiplicado por dos desde el efecto llamada que provocó Pedro Sánchez. Nos van a dar cero euros y, por supuesto, vamos a reclamar este dinero y también elevar a la Fiscalía esta carta que nos manda el Ministerio para que sepan que para el Gobierno no existen MENAS en Madrid”, ha sostenido.