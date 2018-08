La mujer de Sánchez dice en un CV que empezó su licenciatura con ¡¡¡14 años!!!

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice en un perfil de Xing.com, red de contactos profesionales, que empezó su supuesta licenciatura en Marketing en el ESIC con… sólo 14 años. En concreto, la esposa del jefe del Ejecutivo socialista, flamante fichaje de la Fundación Instituto Empresa (IE) para su nuevo Africa Center, señala aquí que cursó estudios en el ESIC entre 1989 y 1994. Nacida en Bilbao en 1975, habría iniciado esta formación superior en dicho centro privado con 14 años, todavía menor edad, y terminado con 19.

Pero, ¿realmente cursó la mujer de Pedro Sánchez tales estudios superiores de Marketing durante cinco años en el ESIC? OKDIARIO se ha puesto en contacto con la Escuela de Negocios y Centro Universitario (ESIC) para confirmar si Begoña Gómez cursó realmente esta titulación superior en Marketing de 1989 a 1994 o en otras fechas posteriores, pero no ha recibido ninguna concreción. Desde el departamento de Comunicación del ESIC han señalado a este medio que por política de “protección de datos” no pueden facilitar tal información si no es “con una autorización por escrito de la alumna que cursó o que debería haber cursado esos estudios”.

Silencio de La Moncloa

Tras ello, OKDIARIO se ha dirigido a Moncloa para obtener su autorización, pero no ha habido respuesta alguna. Este jueves, fuentes oficiales de Presidencia del Gobierno apuntaron a este mismo medio que no ven razón alguna para dar explicaciones sobre el fichaje de Begoña por la fundación IE ya que se enmarca en su “actividad privada”.

La otra formación que la propia Gómez se atribuye en la página web de Task Fork-Inmark, empresa en la que venido trabajando hasta su excedencia del pasado julio, y que ha salido publicado en diferentes medios de comunicación es un ‘Master en Business Administration (MBA) de ESIC en Dirección de Empresas y Marketing’. Otros estudios en el mismo centro privado. Sin embargo, ¿cuáles completó? ¿La titulación de superior de 5 años y el Máster? ¿Sólo la supuesta licenciatura entre 1989 y 1994? ¿Sólo el Máster?

Estudios inflados

A ello se une que los dos supuestos estudios que realizó han sido inflados en el currículum que Begoña Gómez ha hecho circular desde hace muchos años, asegurando que es “licenciada en Marketing por la Escuela Superior de Marketing y Negocios y Master en Business Administration (MBA) de ESIC en Dirección de Empresa y Marketing”.

Respecto a la supuesta licenciatura, OKDIARIO ha revelado este viernes que en aquella época ese título no era oficial y, por lo tanto, no es equivalente a una licenciatura. Según sus propia indicaciones, Begoña Gómez se incorporó a “su carrera profesional en 1995 como directora de cuentas de MQM, donde adquirió experiencia en el sector comercial, y diseñó y desarrolló programas de fidelización de clientes y de fuerza de ventas, y estudios cualitativos”. Es decir, que concluyó previamente sus estudios en Marketing. Una época en la que su descripción encaja efectivamente con titulaciones privadas, pero no con títulos de licenciatura oficiales.

Y en cuanto al Máster, que Begoña Gómez califica de MBA-CRM (Master in Business Administration-Customer Relationship Management), fuentes extraoficiales del ESIC han indicado a OKDIARIO que en aquella época estos estudios tampoco tenían la categoría de MBA oficial, como ocurre ahora.

El secretario de Coordinación Territorial del PSOE, Santos Cerdán, puso en valor ayer el currículum de Begoña Gómez y sus “20 años de experiencia en consultoría y en docencia” para defender que es “merecedora” del puesto en IE University, propiedad del Instituto de Empresa, como directora del recién creado IE Africa Center.