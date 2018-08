La coartada de Óscar Puente no se sostiene: su pisazo costaba más de 500.000 € en 2012

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, se escudó el pasado viernes en una segunda tasación de su pisazo en el céntrico Paseo Zorrilla de la ciudad para negar que este inmueble costara 724.123 euros, precio con el que salió a subasta en abril de 2012, diez meses antes de comprarlo. El portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE esgrimió en el Pleno municipal a pregunta del PP que esos 724.123 euros respondían a una tasación de 2008, momento en que sus antiguos dueños lo pusieron en venta. Y añadió que por ello el banco Caixa Geral, tras acometer el desalojo y quedarse con la vivienda, encargó otra tasación en noviembre de 2012, siendo ésta de 309.123 euros.

Óscar Puente y su esposa, la juez Laura Soria, adquirieron la vivienda de 282,11 metros cuadrados más garaje en febrero de 2013 por 290.000 euros, esto es, a 1.028 euros el m2. OKDIARIO ha consultado distintos portales inmobiliarios y ninguno de ellos estima tan bajo el valor de esta vivienda, ubicada en el céntrico Paseo Zorrilla de la ciudad.

Por ejemplo, la plataforma más importante de venta de pisos de segunda mano, Idealista, que realiza en su web un estudio histórico, ciudad por ciudad y mes a mes de cada año, cifra el metro cuadrado en Valladolid en noviembre de 2012 en 1.753,5 euros. Es decir, 725,5 euros más el m2 que el valor por el que compró Puente. De este modo, según Idealista, el piso costaba en esas fechas como mínimo 494.679 euros, cantidad a la que habría que sumar el coste del garaje.

Así mismo, la sociedad líder por volumen de tasaciones, Tinsa, recoge en su web el histórico de valores medios de metro cuadrado en las distintas ciudades españolas. Esta empresa señala que “el precio medio” por m2 en Valladolid, en el último trimestre del año 2012, ascendía a 1.412 euros. Si aplicamos un coeficiente corrector del 30% sobre el precio medio (la vivienda adquirida por Puente está en una de las zonas de mayor valor de Valladolid), el precio por metro cuadrado de la vivienda según el histórico de Tinsa sería de 1.835,6 euros. De esta forma, el precio del pisazo de Puente, otra vez sin contar la plaza de garaje, ascendería a 517.841,11 euros, un precio muy superior al de la tasación y al precio de compra por parte del entonces líder del PSOE en Valladolid, con proyección en el partido.

De igual modo, los datos del Ministerio de Fomento, que publica en su web los precios de las viviendas y su evolución en todos los municipios de España, desmontan la coartada de Puente. Según la web oficial de Fomento, el precio medio del metro cuadrado de las viviendas libres (con más de 5 años antigüedad) de Valladolid era de 1.570,2 euros en el último trimestre del año 2012. Aplicando de nuevo el coeficiente corrector -por la zona céntrica de la vivienda- el precio por m2 ascendía 2.041,26 euros en esa época. En este caso, el importe total de la vivienda, sin contar el aparcamiento, se situaba en 575.859,8 euros. Otra vez muy lejos de la tasación alegada y del precio que pagó Puente por su pisazo.

En el Pleno municipal del pasado viernes, Puente mostró una carpeta -no distribuyó el documento ni a la oposición ni a la prensa- para referirse a la tasación encargada por Caixa Geral poco antes de la compra de su piso. Esa valoración fue obtenida por el banco a través de la empresa Sociedad de Tasación SA. OKDIARIO se puso en contacto con el Ayuntamiento de Valladolid este miércoles para acceder a dicho documento, pero desde el departamento de Prensa del Consistorio la repuesta fue que al no ser un documento público, tenían que “consultar al alcalde, que no se encuentra aquí”. Este diario intentó después en varias ocasiones contactar con el departamento de Prensa y con el gabinete del alcalde, pero en ningún caso resultó posible.

Así mismo, OKDIARIO contactó con las oficinas centrales Caixa Geral para conocer la citada tasación con fecha del 13 de noviembre de 2012, pero la respuesta en este caso fue la siguiente: “El banco no facilita nunca información sobre operaciones con terceros”.

Otro comprador por 550.000 euros

Según declaró el propio Puente en el Pleno, el valor de esa tasación era de 309.000 euros y no del valor fijado diez meses antes para la subasta, que fue de 724.123,28 euros. Puente argumentó que este valor respondía a una tasación de 2008, fecha en la que el piso fue puesto en venta.

Lo que no contó Puente es que un edicto del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Valladolid dio por buena en enero de 2012 la tasación de 724.123,28 euros para efectuar la subasta del inmueble en abril de ese año. OKDIARIO reproduce aquí ese edicto. En esa subasta, nadie pujó por la vivienda que diez meses después adquirió Puente por 290.000 euros, esto es, 434.000 euros menos.

A ello se suma que el propio Puente hizo una oferta de 6o0.000 euros por el mismo piso en diciembre de 2011, pero que abortó al no poder vender su anterior casa. Y que hubo otro comprador, tal y como ha informado OKDIARIO, que llegó a firmar a finales de 2010 un contrato de arras de 20.000 euros con los antiguos dueño manifestando tanto a ellos como a Caixa Geral su disposición a pagar 550.000 euros por el piso.