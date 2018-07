Casado cuenta ya con el apoyo de todos sus rivales en las Primarias… salvo Soraya

Pablo Casado suma ya los apoyos de todos sus rivales salvo Soraya Sáenz de Santamaría y representa a dos de cada tres militantes. Las últimas incorporaciones han llegado este mismo domingo, cuando los precandidatos a la Presidencia del Partido Popular José Manuel García-Margallo y Elio Cabanes han mostrado su respaldo y el de sus apoyos a Pablo Casado. En ese acto, en Gandía, Casado ha insistido en que si gana intentará integrar a los miembros de la candidatura de Sáenz de Santamaría: “Si yo he sido capaz de integrar cinco candidaturas, ¿como no voy a poder integrarla?”, ha señalado.

Casado suma, de este modo, los apoyos de cinco de seis candidatos iniciales. Sáenz de Santamaría logró 21.513 votos. A poco más de 1.500 votos quedó Pablo Casado (19.967); después María Dolores de Cospedal (15.090); García-Margallo (680); José Ramón García Hernández (668); y Elio Cabanes (185).

Casado ha recibido ya el apoyo de todo el resto de rivales, salvo de Soraya. Lo que significa que, en estos momentos, Casado unifica al 63% de los militantes: representados por 36.590 votos, casi el doble que los votos que representa y obtuvo la ex vicepresidenta del Gobierno.

María Dolores de Cospedal fue la primera que decantó la balanza a favor de Casado. Lo hizo la misma noche electoral, pese a ser una de las candidatas favoritas para pasar a la segunda vuelta, sin pedir nada a cambio y minutos después de dar la enhorabuena al contrincante que la había adelantado. Y su apoyo, además, puede ser decisivo.

Casado, con ello, muestra ventaja sobre Sáenz de Santamaría en la recta final de unas primarias en que cada apoyo público puede cambiar el resultado final. La ventaja en militantes es evidente. En compromisarios debería serlo, por pura representación, pero habrá de esperarse al sábado para comprobarlo.

Hoy lunes empieza una semana crucial para el futuro del Partido Popular y, de rebote, de la política española. Al final de esta semana, el mayor partido de España estrenará nuevo líder y, con él, posiblemente nueva hoja de ruta para recuperar el gobierno perdido hace ya más de un mes con una moción de censura. A día de hoy, la mayoría de voces coinciden en que Pablo Casado tiene una ligera ventaja ante Soraya Sáenz de Santamaría, después de sumar los apoyos de los partidarios de María Dolores de Cospedal, José Manuel García-Margallo, José Ramón García Hernández y los de Elio Cabanes.

Decantar la balanza

Los equipos de los dos candidatos aseguran que esta semana aún habrá muchas cosas que pueden decantar la balanza y hacer que esa ligera diferencia entre los dos candidatos a día de hoy, sea más amplia el sábado cuando se vote al nuevo o a la nueva líder del PP. De momento, este lunes Pablo Casado volverá a dar un golpe de efecto con el apoyo, en dos actos diferentes, de dos personalidades de peso: en Madrid, en un acto con empresarios, Pablo Casado contará con el hijo del ex presidente Adolfo Suárez, Adolfo Suárez Illana mientras que en León, sumará el apoyo de un partidario de Maria Dolores de Cospedal, el ex ministro de Justicia Rafael Catalá.

El de Catalá será el último apoyo público de los más cercanos a Cospedal que sume Casado, tras contar en los últimos días con la presencia de los ex ministros Juan Ignacio Zoilo y Isabel García Tejerina, en actos en Andalucía y Valladolid. Este mismo fin de semana, Casado también ha recibido el apoyo público del principal alcalde del PP, el primer edil de Málaga Paco de la Torre y el de Jaén Javier Marquez, retando así a la dirección regional del PP. Pablo Casado tiene también en su equipo a una histórica del PP vasco, como María San Gil o a ex dirigentes que han tenido que abandonar la formación salpicados por la corrupción, como la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre o el ex ministro canario José Manuel Soria. Casado también cuenta con el apoyo de algunos de sus compañeros en la dirección actual, como los vicesecretarios Andrea Levy y Javier Maroto.

Soraya Sáenz de Santamaría, por su parte, cuenta con el apoyo de un grupo de nombres influyentes y con mucho poder tanto en la dirección nacional como territorial del PP. Su director de campaña y ex jefe de gabinete de Mariano Rajoy, José Luís Ayllón, es el principal puntal del equipo de Santamaría, a los que también se suman el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, los exministros Iñigo de la Serna, Iñigo Méndez de Vigo, Fatima Báñez y Cristóbal Montoro, el vicesecretario de Política Territorial y hombre clave en Andalucía Javier Arenas o el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo. Tras visitar dos veces Ceuta durante la campaña de primarias, el presidente del PP de la ciudad autónoma también ha anunciado que los compromisarios ceutís -un total de 34-, darán su apoyo a Santamaría, después que en la ciudad fuese Maria Dolores de Cospedal la más votada en la primera vuelta.

De los 3.500 compromisarios, 3.184 que el sábado podrán elegir al nuevo presidente del PP representan las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, Valencia y Andalucía. En algunas de estas comunidades, como Castilla la Mancha y Madrid, sus líderes han apoyado abiertamente a Maria Dolores de Cospedal, aunque ahora se muestran más neutrales en esta segunda parte de las primarias, lo que suscita importantes dudas sobre a quién van a apoyar los compromisarios. Precisamente en Castilla La Mancha y Galícia, ganó Cospedal y en Madrid, donde Angel Garrido le apoyó públicamente, lo hizo Pablo Casado. De estas cinco autonomías, Sáenz de Santamaría consiguió la mayoría de los votos en Castilla y León, Comunidad Valenciana y Andalucía.

Casado también consiguió ser el más votado en otros territorios cuyos líderes iban con Cospedal, como en Extremadura. El vicesecretario de comunicación ganó además en Navarra, Cataluña, Baleares y Aragón, frente a La Rioja, Euskadi, Melilla, Cantabria que dieron su apoyo mayoritario a Sáenz de Santamaría.

Las principales incógnitas respeto a los apoyos más importantes sobrevuelan Galícia. El ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el presidente de la Xunta y el PP gallego, Alberto Núñez Feijoó y a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, aún no se han significado a favor de uno u otro candidato. Rajoy no votó en las primeras, pero se espera que si lo haga en el congreso de este fin de semana. Feijoó, por su parte, dijo que se mojaría después de la primera vuelta, pero a día de hoy, ha mostrado neutralidad entre los dos candidatos.