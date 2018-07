Soraya nombra a Montoro responsable del área económica de su equipo

Cristóbal Montoro será el responsable económico del equipo de Soraya Sáenz de Santamaría. El ex ministro de Hacienda no ha hecho prácticamente acto de aparición durante la campaña. Tan sólo ha sido mencionando por sus compañeros como parte integrante de la candidatura y apoyo. Pero lo cierto es que su peso es mayor del inicialmente anunciado y previsto: es el cerebro económico de la campaña y soporte ideológico de Sáenz de Santamaría.

La ex vicepresidenta del Gobierno anunció desde el inicio una serie de nombres como soporte de su equipo. Y afirmó que ella era la única candidata capaz de gestionar España tal y como se había hecho hasta ahora porque de su lado estaban los ministros económicos.

Y es que entre los apoyos abiertos y declarados a Sáenz de Santamaría se encuentran Álvaro Nadal, ex ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital; Fátima Báñez, ex ministra de Empleo; Íñigo de la Serna, ex ministro de Fomento; y, según las noticias procedentes del propio equipo de Sáenz de Santamaría, también Montoro.

Pero Montoro ha permanecido en un segundo plano. Un protagonismo que, sin embargo, no encaja con el real. El peso de Montoro es más que notable en las decisiones. Al igual que los es el de otro clásico del PP, Javier Arenas, y otro nombre igualmente tradicional en los equipos de campaña y demoscopia: Pedro Arriola. Ambos, centrados más en la obtención de apoyos, estrategias y campaña que en las ideas económicas.

Montoro, por el contrario, más centrado en las medidas a anunciar y en los postulados futuros a desarrollar en caso de ganar la Presidencia del PP.

Con todo ello, fuentes de esta candidatura destacan que “es el equipo que claramente más importancia da al asunto económico y, sobre todo, más capacidad ha demostrado de gestión económica de España”.

De este modo, Sáenz de Santamaría espera convencer de que el futuro de las pensiones, del mercado laboral, los impuestos y política tributaria o del desarrollo tecnológico están más garantizados en la línea actual del PP con ellos que con el equipo de Pablo Casado.

Por su parte, Casado suma en estos momentos el apoyo de Daniel Lacalle como abanderado económico, y, como ex ministros o políticos destacados de Isabel Tejerina (ex ministra de Agricultura), Rafael Catalá (ex de Justicia), Juan Ignacio Zoido (ex de Interior), Agustín Conde (ex secretario de Estado de Defensa), o los diputados Teodoro García, Guillermo Mariscal, Antonio González Terol o el ex consejero de Sanidad de Cospedal en Castilla la Mancha Ignacio Echániz, entre otros.