Soraya: “Sólo me reuní dos veces con Junqueras, y una fue para decirle que nunca habría referéndum”

La ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría desvela en una entrevista a OKDIARIO cómo fueron las conversaciones con el Govern de Carles Puigdemont: “Sólo me reuní dos veces con Junqueras, y una fue para decirle que nunca habría referéndum”.

“Yo siempre he sido de las que ha dado la cara en asuntos como el del 155 en Cataluña. De hecho, he salido con una querella por prevaricación que me ha puesto Quim Torra por negarme a publicar el nombramiento de los consejeros que estaban en prisión”, señala Sáenz de Santamaría. “Por lo tanto yo no he tenido ningún problema en defender la unidad de España hasta el punto de verme en los tribunales”. Se trata de la respuesta de la candidata a presidir el PP a la pregunta de si ha el PP ha llevado a cabo un 155 excesivamente corto y poco ambicioso.

“Puede haber muchos discursos, pero el primer gobierno que ha aplicado el 155 ha sido un gobierno del PP. Y el que ha parado una declaración de independencia por que Cataluña siga siendo España”, añade acto seguido.

“El PSOE no quería que el 155 afectara a TV· y nosotros preferimos el consenso con los socialistas y C’s”

Sáenz de Santamaría responde también a si se debería haber incluido en el 155 TV3: “El Partido Socialista no quería que estuviera TV3 y nosotros preferimos dar prioridad a un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos en un asunto tan importante y de tanto calado”, explica Soraya.

La ex vicepresidenta, además, está convencida de que su opción es la que más voto puede recuperar de C’s. “Las encuestas que están saliendo coinciden en que yo soy la candidata que más voto puede recuperar de Ciudadanos, tanto por mi discurso contra la corrupción, como por las ideas y la experiencia que acarrea haber estado en un Gobierno”.

Para la ex vicepresidenta no es el PP el que ha pecado de haber olvidado la ideología. Al revés: es C’s. “Ciudadanos adolece de una falta de ideología, empezó siendo socialdemócrata y ha acabado siendo liberal. Lo que tenemos que hacer para recuperar el voto es ser muy rigurosos en la lucha contra la corrupción y defender nuestro patriotismo constitucional. Y destacar que lo de Rivera es patriotismo electoral en la mayoría de las ocasiones”, subraya.

“Tenemos que ser totalmente transparentes, tanto en nuestra gestión, como en cómo accedemos a nuestros cargos. Lo hemos practicado en el Gobierno y hay que hacerlo en el partido”, aclara Sáenz de Santamaría.

“Hay una doble vara de medir la corrupción con respecto al PP y al resto”

Para la ex vicepresidenta, de todos modos, no tiene nada que ver la crítica al PP con la que se practica al resto de fuerzas políticas: “Hay una doble vara de medir la corrupción en la opinión pública con respecto al PP y al resto. Pero al Partido Socialista se le ha acabado el comodín de la corrupción: nosotros ya hemos asumido responsabilidades y ahora le toca a ellos en casos como el del Partido Socialista en Valencia”. “¿Qué va a hacer Pedro Sánchez con el caso de los ERE? Con la moción de censura que ha lanzado Pedro Sánchez no puede mantener ni un solo imputado en sus filas”, añade.

El caso de RTVE preocupa a la candidata Popular: “Es muy preocupante porque una televisión pública en manos de Podemos no sólo es que haga daño al resto de partidos, sino que además lo que puede hacer es mucho daño al sistema porque eso es populismo en vena”.

Soraya no cree en perpetuarse en los cargos. Por eso afirma que “en el Gobierno es buena la limitación de mandatos y en nuestro partido se ha practicado con naturalidad, sin necesidad de que fuese una cuestión legal”. Pero añade un recado que parece tener nombre y apellidos: “Yo también soy partidaria de no acumular distintos cargos: un cargo orgánico y un cargo institucional”. A la pregunta de si se refiere a alguien en concreto y mirando hacia el pasado, ella responde: “No, no. Es una cuestión que yo asumo a futuro para que más gente pueda tener acceso a cargos. Pero esto es a futuro yo no miro al pasado. Yo quiero dirigir el futuro del Partido Popular”, asegura.

“Una gran mayoría de la sociedad catalana se siente española, y ahí tenemos que estar amparándoles”

Soraya Sáenz de Santamaría ha sacado una conclusión de la etapa de conversaciones con los separatistas: “Con los partidos independentistas no fue posible dialogar. Aquí hay mucha leyenda urbana, pero yo sólo me he reunido en dos ocasiones con el señor Junqueras. Sólo en dos ocasiones. En la primera me planteó los famosos 46 temas de parte de Puigdemont. En la siguiente él me dijo que sólo le interesaba el referéndum, y ahí acabaron todas nuestras reuniones. Porque el referéndum no era negociable”.

“Lo que yo sí que tenido es un diálogo muy profundo con la sociedad catalana porque está muy sola. Y ahí tenemos que estar amparándoles porque hay muchos catalanes, la mayoría, que se sienten españoles y tenemos que estar ahí defendiéndoles. Yo por eso he estado mucho ahí. A mí no me pedían ya reuniones los independentistas”, asegura.

La ex vicepresidenta asume que “hay a todos los niveles una presencia abusiva e invasiva del independentismo. Y por eso es necesario un fortalecimiento del Estado en Cataluña. Y tenemos que defender la libertad educativa para garantizar que no hay un adoctrinamiento”.

Respecto a la política fiscal afirma que, pese a todo, “nosotros somos un partido que baja los impuestos cuando tenemos margen. Somos el partido de la rebajas de impuestos garantizando el Estado del bienestar. Y en plena crisis no podíamos. Pero a medida que hemos ido pudiendo, hemos ido bajando impuestos y subiendo pensiones y sueldos públicos”.