Noticias de hoy en España, lunes, 15 de enero de 2018

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del lunes, 15 de enero de 2018. Conoce todas las noticias de última hora.

La Generalitat bajo la Presidencia de Carles Puigdemont, junto a Òmnium Cultural y la ANC, han puesto en marcha “una auténtica maquinaria de adulteración social” que se dedica a “sembrar un sentimiento de odio” a España para alcanzar su objetivo: la ruptura del orden constitucional y la independencia de Cataluña.

CatDem, la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) que los investigadores colocan en el epicentro del ‘caso 3%’, recibió subvenciones del Gobierno español que gastó de forma irregular.

El ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y su ex conseller de Interior Joaquim Forn no descartaron en ningún momento, durante los meses previos al referéndum ilegal del 1-O, “desatar en última instancia un conflicto armado con el Estado”.

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, recibió “ayuda de amigos” del CNI para parar las comisiones rogatorias del caso Lezo y de la causa de su dúplex de lujo que se investiga en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Estepona.

Los interventores de la Generalitat engañaron al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, cuando el Ejecutivo autonómico ya estaba bajo el control del Gobierno central en aplicación del artículo 155.