Aznar seguirá defendiendo a C’s “hasta que el PP no rectifique y defienda la unidad de España”

José María Aznar, presidente del Gobierno entre 1996 y 2004, seguirá defendiendo a Ciudadanos y a su líder Albert Rivera hasta que el Partido Popular no rectifique y “se ponga al frente de la manifestación de la defensa de la unidad de España“. Así se lo ha hecho saber el ex presidente a su círculo de amigos y colaboradores.

Según el ex presidente del primer Gobierno del PP, a día de hoy, “el líder de la formación naranja es el que mejor representa el discurso nacional” y lo ha demostrado con los resultados de las últimas elecciones catalanas. Aznar no oculta sus preferencias sobre Rivera frente a Rajoy hasta que el actual presidente del Gobierno no cambie su mensaje sobre Cataluña y la unidad de España.

Según fuentes próximas a Aznar, el ex presidente no tiene entre sus planes fomentar o propiciar una nueva formación política conservadora que se nutra de los votantes del PP, pero “sí mantendrá su apoyo a Ciudadanos en su discurso a favor de las mismas libertades y derechos para todos los españoles“.

Las valoraciones de Aznar sobre la capacidad electoral de C’s no se limitan a Cataluña. El político, que eligió a Rajoy para que se convirtiera en su sucesor, está convencido de que la formación naranja va a lograr un avance importante en España si el PP no cambia antes de discurso político. Y, hasta que ese momento no llegue, él seguirá destacando a Rivera por encima del actual presidente.

Para Aznar, “el Gobierno y el Partido Popular deben centrarse en el problema catalán“. Según su criterio sería un error abrir diferentes frentes políticos sin haber cerrado antes la crisis del proceso independentista. El ex presidente mantiene que, a tenor de los resultados electorales del pasado 21-D, el futuro de Cataluña se complica más.

Al ex presidente le da verdadero pavor que “el PP se deje arrastrar por la deriva de diálogo” con los independentista que el PSC/PSOE pueda encabezar en cualquier momento, como ha confesado a sus seguidores.

Las malas relaciones con Rajoy

Aznar rompió hace ahora un año con la dirección del Partido Popular cuando, tras varios años de encontronazos con Génova y La Moncloa, renunció a la Presidencia de Honor del PP. El desencuentro se produjo tras la publicación por FAES de un documento en el que acusaba a su partido de dejarse llevar por los argumentos de sus adversarios, referido a la postura de algunos altos cargos del Gobierno con respecto al proceso soberanista en Cataluña.

El presidente que llevó al PP a La Moncloa por primera en 1996 también remitió a Rajoy una carta en la que justificaba su renuncia al cargo honorífico, según él, para “conservar su independencia“. Aznar mantenía que su línea política no se identificaba con la defendida por Rajoy, uno de sus más estrechos colaboradores al que él había designado en 2003 para sustituirle al frente de los populares.

Aznar, que se negó a colaborar en las dos últimas campañas electorales del PP, sí censuró a su partido por los resultados de las Generales de diciembre, en la que se dejaron en el camino tres millones y medio de votos.

Sin embargo, desde el sector de los políticos más jóvenes de los populares recuerdan que algunos de los problemas actuales en Cataluña proceden de los años en los que tanto Felipe González como Aznar tuvieron que pactar con Jordi Pujol y CiU para lograr una mayoría parlamentaria.

A José María Aznar las mismas fuentes también le afean la decisión de apartar en septiembre de 2006 a Alejo Vidal- Cuadras de la Presidencia del Partido Popular en Cataluña tras el pacto del Majestic con los convergentes de Pujol. Vidal-Cuadras se había significado como unos de los mayores defensores del ideario que abandera en la actualidad Albert Rivera.