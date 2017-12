Zoido: “En los Mossos se van a depurar todas las responsabilidades por el bien del cuerpo”

El ministro del Interior se muestra tajante al decir que se van a exigir todas las responsabilidades por las actuaciones de los Mossos. Juan Ignacio Zoido asegura en una entrevista a OKDIARIO que “la labor de los Mossos está en estos momentos siendo tramitada judicialmente, pero yo tengo que decir que mi actuación en este capítulo me ha dejado satisfecho. Solamente le di una orden al señor Ferrán cuando fue designado al frente del cuerpo de los Mossos: que había que respetar la Constitución, el Estatuto y la ley”. Y, según el ministro, las cosas están saliendo como debían salir. Zoido aclara que “son cuerpos muy numerosos, en los cuales puede haber gente que piensa de otra manera. Pero el hecho de pensar así no quiere decir que no cumplan con las normas que tienen que cumplir”.

El ministro no olvida, sin embargo, lo ocurrido el 20 de septiembre en el registro al Departamento de Economía. Ni lo sucedido con la omisión del deber el 1-O. Por eso “todo el que se haya desviado del cumplimiento de la norma debe saber que tendrá que dar cuenta de ello”.

“Ahora se está viendo todo ello en la investigación judicial. Y se está analizando que había quienes tenían que cumplir órdenes y quienes las daban. Y se depurarán las responsabilidades cuanto antes, por el bien del cuerpo. Porque el cuerpo debe prevalecer y no las ideologías de algunos”, añade Zoido.

A la pregunta de si las actuaciones de los mandos de los Mossos y del resto de implicados en el golpe fueron permitidas durante demasiado tiempo, el ministro responde con una negativa: “No creo que haya habido omisión en la actuación del Gobierno. No se les ha dejado hacer y en cuanto se ha visto lo que tenían y lo que podían hacer se han tomado las medidas que se tenían que tomar por el Gobierno de Rajoy”.

El ministro señala que “al Gobierno de Rajoy se le ha criticado por unos el ser demasiado blando, y por otros el ser demasiado intervencionista, pero lo que no se le puede criticar es que ha sido el que ha tomado la medida después de haber hecho todos los requerimientos posibles y tras demostrarse lo que han venido haciendo” los golpistas.