Gracias a la tecnología, un teléfono móvil no es sólo un dispositivo para llamar y un reloj no sólo nos dice qué hora es. Porque con la aparición de los relojes inteligentes nuestra vida cambió, ya que nos ofrecen la posibilidad de disponer de un sinfín de información y posibilidades en nuestra muñeca.

Hoy en Escaparate queremos animarte a que descubras el mundo de los relojes inteligentes, esos poderosos dispositivos electrónicos que además sirven como complemento ideal para ir a la moda. Te aseguramos que cuando los conozcas te preguntarás cómo es posible que quepan tantas cosas dentro de un dispositivo tan pequeño…

Y sin más preámbulo, te dejamos con algunos de los mejores relojes inteligentes que podrás comprar en el Black Friday 2017 al mejor precio:

Michael Kors entra en el mercado de los wearables con una nueva línea de accesorios entre los que se encuentran los relojes inteligentes Michael Kors Access. Este modelo para mujer se dirige al consumidor amante de la moda y fusiona el estilo glamuroso con el diseño innovador de un líder en la moda de lujo. Con fondos de pantalla personalizables que transforman el look del reloj inteligente y tienen la funcionalidad de mantenerte conectado a lo que más te interesa, el smartwatch Michael Kors Access se convertirá en un asitente personal que llevarás siempre contigo en tu muñeca.



El reloj inteligente Samsung Gear S3 Frontier parece un reloj de alta gama, sólo que cuenta con muchas más prestaciones. De hecho, tiene las mismas partes que las de un reloj tradicional: un bisel, una corona y un cristal; pero con funciones distintas que harán que te diviertas y te liberes de tu smartphone. Always On Display es lo que consigue que la pantalla Super AMOLED de 1.3” de tu smartwatch tenga el aspecto de un reloj tradicional. Con 15 diseños preinstalados, y muchos más disponibles a través de Gear App Store, la elección es tuya. Además, cada esfera viene con su propia versión de Always on Display. Responde o rechaza llamadas, desactiva tus alarmas, controla el volumen o el nivel de brillo de la pantalla, navega entre tus aplicaciones o haz scroll en tus correos con un simple giro de bisel. Gracias a su GPS integrado tendrás la libertad de explorar y registrar tus recorridos sin tener un smartphone al lado. Colócate tus auriculares bluetooth y escucha tus canciones o reprodúcelas en streaming para hacer tus rutinas diarias y viajes más amenos, ya que cuenta con 4 gigas de memoria interna.



Descubre este galardonado reloj Nokia Steel que lleva un seguimiento de tu actividad de forma automática (pasos, carrera, natación, distancia y calorías quemadas), analiza tu descanso e incluso te permite echar un vistazo a todos tus progresos desde tu smartphone a través de la esfera analógica de actividad. Sin necesidad de recarga ni de presionar botones, su elegante diseño y acabado de aluminio inoxidable hacen que sea el accesorio perfecto para ayudarte a mantenerte activo sin necesidad de renunciar al estilo. Se sincroniza con la aplicación gratuita Health Mate para ofrecerte métricas en profundidad, entrenamiento personal y mucho más. Además, es resistente al agua hasta cincuenta metros y detecta cuándo nadas automáticamente. Así, podrás ducharte con él y consultar tus entrenamientos acuáticos en la aplicación. El acabado del Nokia Steel cuenta con una caja de acero inoxidable 316L, manecillas cromadas y una correa de silicona para hacer deporte. Su elegante diseño hace que sea el accesorio adecuado para ayudarte a mantenerte activo sin necesidad de renunciar al estilo.



Mondaine ha lanzado un reloj que refleja el pasado con orgullo y al mismo tiempo avanza audazmente hacia el futuro. Se trata del Mondaine Helvetica No 1 Smart, el primer reloj inteligente de la marca que alberga en su interior la más reciente tecnología para el seguimiento de la actividad y el sueño. Este reloj, conectado vía bluetooth y equipado con una pila de más de dos años de duración, incluye una serie de funcionalidades útiles visibles inmediatamente en la esfera del reloj o en smartphones como el seguimiento de tus actividades, el seguimiento del sueño o la hora mundial. Está fabricado con cristal de zafiro y cuenta con una caja de resonancia para realzar la señal de alarma.



Withings Activité Steel es uno de esos relojes inteligentes que hacen un seguimiento de pasos, carrera, distancia recorrida y las calorías quemadas, y además, sincroniza toda esta información en tu smartphone. Gracias a la esfera de actividad puedes consultar de un vistazo tu progreso hacia completar el objetivo del día. Resistente al agua hasta cincuenta metros de profundidad, detecta automáticamente la distancia nadada y permite analizar los datos de tu sesión de natación en la aplicación. También detecta cuándo te duermes y mide tus ciclos de sueño (profundos y ligeros), las fases de adormecimiento y el tiempo que has dormido en total. Te despierta suavemente gracias a su despertador silencioso por vibraciones, que puede regular en la aplicación Health Mate. Utiliza una pila de reloj estándar que te garantiza un máximo de ocho meses de autonomía. Pero Withings Activité Steel va mucho más allá de la tecnología: cuenta con acabados de alta gama con caja de acero inoxidable, agujas cromadas y pulsera de silicona de estilo deportivo. Su diseño sobrio y depurado lo convierte en el accesorio perfecto para motivarle de manera discreta sin comprometer la elegancia.



Siguiendo la tradición de la relojería fina con su lujoso diseño, centrado en el detalle construido con los mejores materiales, el ASUS ZenWatch 3 te proporciona la información oportuna de un vistazo. Ofrece una gran cantidad de características útiles que hacen tu vida más fácil y cuenta con un diseño personalizable para que puedas crear tu propio reloj perfecto. Innovadora tecnología de carga rápida que mantiene a tu reloj inteligente en tu muñeca por más tiempo, por lo que siempre podrás estar informado y estar comunicado en todo momento. Se trata de uno de esos relojes inteligentes que están meticulosamente creados como una pieza de joyería con acero inoxidable 316L, resultando en un accesorio de lujo que no sólo se ve increíble, sino que se siente muy bien de llevar.



Recuerda, ve ahorrando para el Black Friday 2017. ¡Podrás hacerte con los mejores relojes inteligentes pagando mucho menos por ellos!