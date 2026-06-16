Más de 11.000 profesores y alumnos mejoran sus competencias STEM en RetoTech de Fundación Endesa

La XI edición de RetoTech, el gran reto tecnológico impulsado por Fundación Endesa para fomentar las vocaciones STEM entre los jóvenes, ha llegado a su fin tras la celebración de los distintos festivales autonómicos celebrados en España y Portugal, donde cientos de estudiantes y docentes han compartido sus proyectos tecnológicos desarrollados durante el curso escolar.

En esta XI edición, han participado más de 11.000 alumnos y profesores de 285 centros educativos de las Comunidades Autónomas de Madrid, Aragón, Andalucía, Extremadura, Cataluña, Baleares y Canarias, así como de Lisboa, Portugal. A lo largo de las últimas semanas, los distintos festivales autonómicos de RetoTech han servido para reconocer algunas de las iniciativas más innovadoras desarrolladas en las aulas, combinando tecnología, creatividad y soluciones orientadas a dar respuesta a retos sociales y medioambientales.

En total, se han entregado 28 premios a los mejores proyectos presentados en España y Portugal. Cuatro de ellos corresponden a los ‘Premios Fundación Endesa’, tres de carácter nacional y uno para Portugal, elegidos por un jurado de Endesa y dotados con licencias de acceso a los itinerarios de aprendizaje tecnológico de Bitbloq. Además, se han concedido 16 ‘Premios Profesor’ en el ámbito autonómico, elegidos por los profesores asistentes a los festivales -dos por cada comunidad participante- y ocho ‘Premios Mención Especial’, uno por cada territorio, que incluyen una licencia de acceso a los libros digitales SmaBooqs.

RetoTech: más de una década acercando la tecnología a las aulas

Con RetoTech, Fundación Endesa busca acercar y promover el emprendimiento tecnológico y el estudio de carreras STEM (enseñanzas de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) entre los estudiantes de Educación Primaria y Educación Secundaria, fomentando el trabajo en equipo, la creatividad y la resolución de problemas reales desde edades tempranas.

El programa se desarrolla durante todo el curso escolar en distintas fases, que incluyen formación para docentes, entrega de kits tecnológicos y trabajo práctico en el aula. Los estudiantes diseñan y desarrollan sus propios proyectos tecnológicos antes de presentarlos al final del curso escolar en los festivales que se celebran en cada comunidad autónoma.

Desde su lanzamiento en 2016, RetoTech se ha consolidado como una iniciativa educativa de referencia en España y Portugal. En sus más de diez años de trayectoria, ha involucrado a más de 70.000 alumnos de 1.763 centros educativos.

Ana Berengena, directora de proyectos de Fundación Endesa, ha destacado que “en nuestro propósito de contribuir a una transición energética justa y sostenible, con RetoTech queremos preparar a las nuevas generaciones para afrontar los retos tecnológicos y energéticos del futuro, y contribuir al desarrollo de las competencias STEM, clave para la empleabilidad y el progreso social”. “En vosotros vemos el futuro: un futuro más innovador, más humano y comprometido”, ha concluido.

Premios Fundación Endesa de la XI Edición de RetoTech

El colegio andaluz IES Pedro Antonio de Alarcón de Granada, ha sido uno de los ganadores de los Premios Fundación Endesa por su proyecto Milumi ¡Se erizan las emociones!, una iniciativa que presenta un erizo, llamado Milumi, para trabajar técnicas de autorregulación en momentos de estrés. La figura levanta sus púas en entornos de fuertes ruidos o luminosidad intensa. Cuando se le transporta a su lugar seguro, activa su mecanismo de relajación y vuelve a bajar sus púas.

El Liceo francés internacional de Gran Canaria ha sido otro de los centros educativos galardonados a nivel nacional, gracias a su proyecto El océano como sumidero de carbono, que propone soluciones frente a retos medioambientales como las emisiones de CO₂, la acidificación oceánica o la contaminación por plásticos mediante distintas tecnologías sostenibles vinculadas a la economía azul y la lucha contra el cambio climático.

El centro Sant Josep Obrer I de Palma de Mallorca, ha sido reconocido también el premio nacional por su proyecto Tecnología con Corazón en Sant Josep Obrer: Diseñando el Jardín Sensorial del Futuro. Se trata de una iniciativa que transforma un jardín escolar en un espacio sensorial inteligente e inclusivo para potenciar las capacidades motoras, cognitivas y emocionales del alumnado mediante la tecnología, especialmente para los que tienen necesidades educativas especiales.

Por su parte, el colegio Agrupamento de Escolas Quinta de Marrocos, en Lisboa, ha recibido el galardón nacional en Portugal por su iniciativa Robôs contra o fogo, un proyecto que presenta un prototipo de robot capaz de detectar y apagar llamas con el objetivo de ayudar en la prevención de incendios forestales.

Premios Profesor y menciones especiales

El premio al centro de Educación Secundaria se lo ha llevado el IES Alminar de Sevilla, por su iniciativa El Parque, una maqueta robótica de lo que podía ser un parque sostenible y autosuficientemente energético, basado en la concienciación ciudadana del consumo energético, además del cuidado del medio ambiente.

Por su parte, el CEIP San Andrés de Granada se ha hecho con el premio al mejor proyecto de un colegio de Educación Primaria por su proyecto Mejoramos nuestro parking de bicis, una propuesta orientada a fomentar la movilidad sostenible y mejorar las infraestructuras del centro mediante soluciones tecnológicas.

La mención especial ha recaído en el CEIP Virgen de Gracia, de Huelva, por su proyecto Riegotech, un sistema de riego inteligente enfocado en huertas y basado en programación y automatización.

Aragón

El CEIP Ramón y Cajal – La Joyosa, de Zaragoza, ha recibido el galardón de Educación Primaria por su proyecto Tradición con tech-energía, una propuesta que combina innovación tecnológica y sostenibilidad en la que las fiestas patronales del municipio cobran vida gracias a la energía generada por fuentes renovables, mostrando cómo las costumbres locales pueden convivir con un modelo energético más limpio y respetuoso con el entorno.

Por su parte, el premio al mejor proyecto de Educación Secundaria ha sido para el Colegio Antonio Machado, de Zaragoza, por su proyecto El Camino de Machado, que busca acercar al alumnado a la trayectoria vital y legado del poeta.

El CEIP Santo Domingo, de Zaragoza, recibió la mención especial por su proyecto El valor de cada gota de agua, un proyecto centrado en la concienciación y gestión eficiente de los recursos hídricos.

Islas Baleares

El premio de Educación Primaria ha sido para el CEIP Escola Graduada, de Mallorca, por su proyecto Plaza Escola Graduada, que tiene el objetivo de mejorar la seguridad y la movilidad en el entorno escolar, mediante una plaza con juegos interactivos impulsados por robótica.

El premio de Educación Secundaria ha sido para IES Alcúdia, de Mallorca, por el proyecto IES Alcúdia Tecno-Ambiental, orientado a mejorar el entorno medioambiental del centro mediante sensores y sistemas automatizados aplicados a espacios como el huerto, el invernadero o las cajas nido.

El IES Balàfia, de Ibiza, recibió la mención especial por su proyecto Innovando con ingeniero: Limpiamos la costa, una iniciativa orientada a la limpieza y conservación del entorno marino y terrestre mediante soluciones tecnológicas sostenibles.

Islas Canarias

El primer premio de Educación Secundaria se lo ha llevado el IES Puerto del Rosario, en Fuerteventura, por su iniciativa Gallinero automatizado, que ayuda al cuidado de las gallinas a través de la robótica y la automatización.

Por su parte, el IES Carrizal, de Gran Canaria, se ha hecho con el segundo premio de Educación Secundaria por su iniciativa Acequia inteligente. Una ventana a nuestro patrimonio, nuestra identidad, un proyecto que emplea la tecnología para acercar a la comunidad educativa al patrimonio hidráulico mediante una maqueta interactiva que recrea el funcionamiento de una acequia y pone en valor la importancia histórica de los cultivos que impulsaron su desarrollo.

La mención especial ha recaído en el IES Guía de Gran Canaria por Seguidor Solar, un sistema diseñado para optimizar la captación de energía solar a través del seguimiento automatizado de paneles fotovoltaicos.

Cataluña

La Mercè, de Barcelona, recibió el premio de Educación Primaria por su proyecto revIA, un asistente virtual para identificar residuos y una micro:bit que controla una rampa motorizada para clasificarlos. El sistema es 100% inclusivo: se abre solo con ultrasonidos, tiene guía por voz y una pantalla LED gigante para ayudar a personas con discapacidad o dudas.

El Institut Manuel de Pedrolo de Lleida ganó el premio de Educación Secundaria con Comparador de pesos, un proyecto para dar visibilidad al peso de la mochila de los alumnos para que no supere el 10% de su peso.

El Col·legi Santa Anna, de Lleida, recibió una mención especial por su proyecto

Invernadero doméstico autosuficiente, un invernadero autosuficiente pensado para fomentar el cultivo sostenible y eficiente en entornos domésticos.

Comunidad de Madrid

El premio de Educación Primaria ha sido para Eurocolegio Casvi Boadilla, quienes han presentado su proyecto Casvi Things, que consiste en el diseño y construcción de una maqueta interactiva inspirada en el universo de Stranger Things, cuyo objetivo es simular un sistema inteligente de prevención y actuación rápida ante catástrofes naturales.

El premio de Educación Secundaria ha sido para Eurocolegio Casvi – Castillo de Villaviciosa, por su proyecto El color de la inclusión, una máquina dispensadora automatizada de mezclas de pintura creada para garantizar la accesibilidad y la inclusión en el arte, orientada especialmente a personas con daltonismo y a niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La mención especial ha recaído en el CEIP San Isidro, por su proyecto Vehículos Inteligentes, centrado en el diseño de soluciones de movilidad sostenible mediante vehículos inteligentes capaces de desplazarse de forma eficiente, sortear obstáculos y facilitar los desplazamientos en entornos urbano.