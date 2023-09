Guía para elegir dónde estudiar TSAF en España (el grado superior de deporte)

Si estás pensando en ser entrenador personal o dedicarte al mundo del deporte, la formación de Técnico Superior en Acondicionamiento Físico (TSAF) puede resultar interesante.

Se trata de la única formación oficial en España que te permite ser entrenador personal y, a la vez, que se pueda estudiar de forma 100% online.

A continuación, te ofrecemos una guía práctica de cómo elegir el mejor centro posible para ti a la hora de estudiar esta titulación oficial:

¿Qué temario se imparte en TSAF?

Todos los centros oficiales están obligados por ley a impartir la formación en 2 años con una carga lectiva equivalente a 2000 horas de estudio.

Además, en todos los centros oficiales se te ha de realizar un examen de socorrismo práctico en primer curso (ya que, con el título de TSAF, también podrás trabajar como socorrista).

En este punto, lo más importante es que el centro donde elijas formarte actualice de forma anual el temario en base a la última evidencia científica.

Además, es interesante que el propio centro te aporte una formación específica de otras áreas como nutrición deportiva, programación del entrenamiento aplicada al culturismo y al powerlifting o cómo trabajar tu marca personal.

Estudiar TSAF con profesores actualizados

Seguramente este sea el factor más importante.

Si el centro oficial te dice quiénes van a ser tus profesores de antemano, seguramente se sientan orgullosos de ellos por ser profesionales excelentes. Este es el modelo que, por ejemplo, aplican las mejores universidades del mundo.

Sin embargo, si no te dan información sobre quiénes van a ser tus profesores de antemano, incluso cuando les preguntes, seguramente los profesores no sean “números uno” (sería absurdo que un centro contase con profesores excelentes y no lo mostrase públicamente).

El principal motivo por el que conocer a tus profesores de antemano es importante es porque son los encargados de transmitirte el conocimiento necesario para desarrollarte en el mundo profesional.

Además, un factor interesante a analizar es si los profesores que te van a dar clase son profesionales en activo en el mundo del entrenamiento personal. Si un profesor está donde tú quieres estar profesionalmente, es muy buena señal.

Sin embargo, en los centros de FP privados más grandes de España se suelen impartir decenas de títulos oficiales distintos y, por lo tanto, es más difícil que ese centro esté especializado en un área concreta (como en este caso, el deporte) y tenga a los mejores profesores posibles del área.

¿Puedo estudiar TSAF Online?

TSAF puede estudiarse tanto en modalidad presencial como online.

Al hacerlo online te ahorras el ir a clase 6 horas al día de lunes a viernes desde septiembre hasta junio. Y, con ese tiempo que ahorras, hacer otras cosas útiles que te permitan crecer como persona y profesional.

Por ejemplo, si quieres estudiar a la vez otra formación oficial (como podría ser la FP en Dietética) es recomendable que estudies TSAF en modalidad online para poder compatibilizarlo.

Además, estudiarlo de forma online también te permitirá tener más tiempo libre para crear contenido en redes sociales o trabajar para otra persona y ahorrar dinero.

Algo importante a tener en cuenta es que la modalidad online es más económica en la gran mayoría de centros privados.

Por otro lado, si eres una persona muy joven que lo que busca es la experiencia de ir a clase», es mejor opción estudiarlo de manera presencial.

¿Cuánto cuesta estudiar TSAF en un centro público vs. privado?

En un centro público, el TSAF presencial suele costar 800 € los 2 años, además de todos los gastos de desplazamiento, libros y el tiempo adicional que supone ir a clase de forma obligatoria.

No existe modalidad online de TSAF en los centros públicos.

Por otro lado, en los centros privados la matrícula en TSAF suele costar 4000-8000 euros.

Además, tanto si eliges un centro público como uno privado puedes optar por solicitar una beca MEC o una beca de ayuda a estudios de FP en tu comunidad autónoma.

Muy a tener en cuenta…

Algunos centros ofrecen extras que pueden ayudarte a destacar en el mundo laboral.

Esto va desde cursos de especialización, formación continua sin coste adicional una vez acabas la formación, herramientas para trabajar con tus clientes en el futuro y talleres de habilidades transversales como comunicación y ventas.

¡Recuerda! Elige con sumo cuidado un centro que te prepare para tu futuro profesional, ya que el fitness es un sector en constante cambio.