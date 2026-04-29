Cómo se escribe votar o botar

Las palabras que se escriben con las letras B y V pueden ser difíciles de identificar por la similitud en la pronunciación de estas letras. Confundirlas puede provocar que se escriba una palabra inexistente o escribir otra con un significado diferente al deseado. Esto último podría suceder en esta situación, puesto que votar y botar son palabras correctas, homófonas y, por lo tanto, con significados distintos.

Ambas palabras son verbos en infinitivo, es decir que no están conjugadas en ningún tiempo, persona o modo gramatical. En cuanto a pronunciación son palabras idénticas, sin embargo, sus diferencias son mucho más importantes y eso las convierte en palabras completamente diferentes.

Entender bien cuándo usar cada una no solo evita errores, también mejora bastante la claridad de lo que quieres decir.

Conceptos básicos

“Votar” con V tiene que ver con elecciones, decisiones y participación. Es la palabra que usas cuando eliges algo, normalmente en un contexto formal o colectivo. Por ejemplo: votar en unas elecciones, votar una ley en el parlamento, o incluso votar en una encuesta online. Siempre hay una idea de elección, de expresar una preferencia.

Ejemplos claros:

Mañana voy a votar en las elecciones municipales.

Los diputados van a votar la nueva reforma.

¿Ya votaste en la encuesta del grupo?

No tiene más misterio. Si hay elección, decisión o participación democrática (aunque sea en algo pequeño), va con V.

Ahora bien, “botar” con B es otra historia. Aquí hablamos de acciones físicas o de deshacerse de algo. Es una palabra más “movida”, por decirlo así.

Tiene varios usos:

Lanzar o tirar algo

Botó la pelota fuera del campo.

No botes basura en la calle.

Rebotar

La pelota botó dos veces antes de parar.

El balón botaba muy alto.

Desprender o expulsar algo

La botella botó el líquido al caer.

El motor empezó a botar humo.

En algunos países, como varios de América Latina, significa tirar algo a la basura

Voy a botar estos papeles viejos.

Es decir, si hay movimiento físico, rebote o la idea de “tirar”, entonces va con B.

Aquí es donde suele venir el lío. Por ejemplo, mucha gente escribe “voy a botar en las elecciones”. Eso está mal. No estás tirando tu voto a la basura (o eso se espera), estás participando. Así que es “votar”.

Un truco sencillo:

Si puedes sustituir la palabra por “elegir”, es con V.

Si puedes sustituirla por “tirar” o “lanzar”, es con B.

Funciona casi siempre.

Curiosidades

Otra cosa interesante es que el error entre ambas palabras sigue siendo muy frecuente incluso en 2026, sobre todo en redes sociales, comentarios rápidos o mensajes informales. La escritura digital ha hecho que la gente escriba más, sí, pero también más rápido… y eso pasa factura. No es raro ver titulares mal escritos o publicaciones con estas confusiones.

También influye el hecho de que en español no hay diferencia de pronunciación entre la B y la V en la mayoría de países. Son sonidos prácticamente idénticos. Por eso el error es visual, no oral. Cuando hablas, nadie lo nota. Cuando escribes, sí.

Otro detalle curioso: los correctores automáticos no siempre ayudan. A veces no detectan el error porque ambas palabras existen. Si escribes “botar en las elecciones”, el sistema puede no marcarlo como incorrecto. Y ahí es donde entra el criterio personal.

En contextos más formales, trabajo, estudios, textos públicos, conviene prestar un poco más de atención. No es un error grave, pero sí da una sensación de descuido. Y eso, aunque sea injusto, influye en cómo te perciben.

Por último, no hace falta obsesionarse. A todo el mundo se le escapa alguna vez. Lo importante es entender la diferencia y tenerla clara. A partir de ahí, el uso correcto sale casi solo.

Se escribe botar

Botar con ‘b’ es un verbo que tiene varios significados. Para poder escribirlo correctamente debemos tener en cuenta todos sus usos y la mejor manera es conocerlo a fondo.

Los usos de botar

Botar viene del latín vulgar bottare, que significa empujar, y esta del fráncico boter. Esta palabra, a diferencia de votar, tiene distintas definiciones según el contexto. Su definición más común es la de tirar, arrojar o echar fuera algo de un lugar determinado. Se usa para referirse a cuando se desecha algo a la basura o en caso de personas cuando se preside de ellas para una tarea o cargo.

También significa lanzar un objeto elástico contra una superficie dura para que este regrese producto de su mismo impulso. Por ejemplo: botar una pelota. Otra definición menos común es la de echar un barco al agua.

Se escribe votar

Votar con ‘v’ tiene un significado muy concreto. Emitir un voto en una elección o en una consulta o en el sentido de aprobar por votación. También puede significar hacer un voto a Dios o a los santos, echar juramentos, aunque es un uso más secundario.

Mi vecino votó al centro derecha, aunque no lo diga.

El senado votó la nueva ley de la dependencia.

En aquel convento voto a Dios.

Cuándo usar votar

Viene del latín votare que se usaba para ofrendas religiosas, prometer o expresar un deseo. Actualmente significa emitir un voto en una elección o consulta. Es decir, está relacionado con expresar una opinión o postura.

Anteriormente su significado estaba ligado a lo religioso. Ahora está altamente relacionado con el sufragio político, es decir con las elecciones para cargos, proyectos, leyes o instituciones de este tipo. Se trata de que las personas emitan una opinión con el fin de tomar una decisión y se puede usar en cualquier contexto, no sólo el político.

Con estos ejemplos y palabras habremos resuelto las dudas referentes a botar o votar. Sabremos en todo momento cuál debemos usar.