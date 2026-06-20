Cómo se escribe tornando o tornándo

Saber si se escribe tornando o tornando es una duda que podemos tener. En este caso debemos recordar correctamente las normas de ortografía para evitar cometer este tipo de errores. Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. En este caso saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

Muchas personas se encuentran con esta palabra en textos literarios, artículos o expresiones algo más formales y, al no ser un verbo que aparezca constantemente en la conversación diaria, terminan preguntándose si lleva acento gráfico. La duda es comprensible. Aun así, la normativa es clara en este punto.

Procede de un verbo

La palabra “tornando” procede del verbo “tornar”, un verbo que forma parte del español desde hace siglos y que sigue siendo válido en la actualidad. Dependiendo del contexto, puede expresar la idea de regresar, volver a un lugar o, algo que suele verse con más frecuencia, pasar gradualmente de un estado a otro. Son usos perfectamente correctos y todavía bastante comunes en la lengua escrita.

La ausencia de tilde tiene una explicación sencilla. “Tornando” es una palabra llana terminada en vocal. Según las normas que conocemos de acentuación del español, las palabras llanas que terminan en vocal, en “n” o en “s” no llevan tilde en la práctica. Por eso escribir “tornándo” equivale a infringir una de las normas básicas de la ortografía.

A veces el origen de la confusión está en otras formas verbales que sí aparecen acentuadas. Es frecuente encontrarse con palabras como “contándome”, “explicándolo” o “llevándoselo”. En esos casos la tilde existe porque la unión del verbo con uno o varios pronombres modifica la estructura de la palabra y obliga a señalar la sílaba tónica. Sin embargo, ese fenómeno no afecta a “tornando”, que aparece como un gerundio simple.

El verbo tornar no forma mucha parte de nuestras conversaciones diarias, pero muchos escritores lo prefieren cuando buscan una expresión con cierto matiz descriptivo o literario. Decir que algo “se torna” diferente suele transmitir una sensación de evolución gradual que otras alternativas no siempre consiguen reflejar con la misma precisión.

Usos y significados

En la práctica, puede funcionar como sinónimo de verbos como “volverse”, “convertirse” o “transformarse”. Sin embargo, cada uno tiene sus propios matices. Por eso no resulta extraño encontrar “tornar” en novelas, ensayos, artículos periodísticos o incluso en determinados contextos profesionales donde se busca una expresión algo más rica desde el punto de vista lingüístico.

La normativa académica actual también respalda este uso. El verbo “tornar” aparece recogido en el diccionario académico con varios significados relacionados con el regreso, la devolución o el cambio de estado. Como consecuencia, el gerundio “tornando” forma parte del uso correcto del idioma y mantiene la escritura regular que corresponde a los verbos terminados en “-ar”.

Al final, la mejor forma de recordar la respuesta es bastante simple. Si alguna vez dudas entre “tornando” y “tornándo”, quédate con la primera opción. No necesita tilde, respeta las reglas generales de acentuación y es la única grafía aceptada por la ortografía del español.

Ejemplos de que escribe tornando

Para poder entender mucho mejor este verbo y la forma de escribirse debemos tener en cuenta su significado. Toma nota de las definiciones y ejemplos del verbo tomar, de esta manera no volverás a equivocarte.

Cambiar la naturaleza, el estado o el carácter de una persona o una cosa. El agua tornó por completo el trazado del río, los últimos días llegó a desbordarse por completo hasta llegar al pueblo.

Devolver una cosa a la persona que la había prestado, dado o perdido. Me tendrás que tornar el favor en los próximos días, esto no lo haría por nadie más que por ti y lo sabes.

Regresar o volver a un lugar. Tornó a su lugar de origen para poder ver a su familia antes de centrarse totalmente en su trabajo, había conseguido triunfar lejos de casa.

Volver a hacer una cosa. Alberto tornó a hacer el trabajo porque acabó suspendiendo la primera vez.

Así que la próxima vez que aparezca esta palabra en un texto, ya no habrá margen para la duda: se escribe “tornando”, sin acento gráfico. Una pequeña diferencia de escritura que, sin embargo, marca la frontera entre una forma correcta y otra que no lo es.