Academica gradúa a 5.000 alumnos del Diploma Dual 2026 en una emotiva ceremonia internacional

El Palacio Vistalegre de Madrid ha acogido la Talent & Heart Class of 2026, la graduación de los alumnos del Diploma Dual® de Academica, considerada un año más la mayor graduación de High School del mundo. Esta edición es muy importante porque han participado 5.000 alumnos de España y Portugal que van a conseguir el Diploma Dual® que les permite obtener el bachillerato estadounidense y el español al mismo tiempo.

En la celebración también se puso de manifiesto todo el trabajo que se ha realizado por parte de los alumnos y profesores, destacando el esfuerzo de todos los estudiantes, el acompañamiento de sus colegios y el compromiso de esta comunidad educativa internacional.

Uno de los alumnos que se ha graduado, ha indicado que «a mí personalmente me ha influido en muchos sentidos la formación de Academica. Me ayudó a organizarme con el bachillerato español, además del dual. A conocer gente nueva, nuevas oportunidades y la posibilidad de llegar a universidades internacionales que a lo mejor de otra forma ni me habría planteado o no habría conseguido plaza».

Otra alumna considera que su paso por Academica ha sido «una experiencia inolvidable, me ha aportado gente maravillosa y unos profesores que demuestran una calidad y una atención increíble».

Sin embargo, Academica no ha ofrecido sólo formación y buenas experiencias, sino también herramientas para adaptarse a la vida adulta. «Me ha aportado el hecho de valerme por mí mismo, ser un poco más autosuficiente y poderme enfrentar a cualquier inconveniente que tenga a la hora de hacer un trabajo o de entablar una conversación con un jefe o en una entrevista de trabajo. Yo creo que Academica y todo su plan de estudios te prepara también para tener esa confianza», ha afirmado un estudiante de Academica.

Mientras que otra de las estudiantes ha asegurado que esta formación le ha traído una oportunidad muy bonita, «ha sido genial para aprender inglés y para acceder a la universidad».

La cantante Vikina, de origen estadounidense y con raíces latinas, ha participado por tercera vez en este acto de graduación cantando el himno de Estados Unidos. Además, ha celebrado la determinación de recaudar dinero para ayudar a Venezuela, «este año se ha tomado la decisión de donar los boletos, las entradas a Venezuela, que es una causa superimportante». Mientras que ha celebrado que la inviten a este evento y poder visitar Madrid, «amo esta ciudad y la gente siempre me ha recibido muy lindo».

Por su parte, Carlos Baute, que también ha cantado en esta gala, ha dado un consejo a los estudiantes que se han graduado, «creo que lo más importante de la vida, independientemente de buscar su felicidad y estudiar lo que ellos quieren, es ser buenas personas». Y como artista venezolano además ha puesto en valor la ayuda que se le va a prestar a los afectados por el terremoto, «vamos a cantar con fuerza y alegría para que en cada concierto nosotros podamos recaudar dinero y que vaya a Venezuela».