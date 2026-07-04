Academica reúne a miles de colegios de España y Portugal para reivindicar el valor de la educación internacional

Academica ha celebrado en el hotel Marriott Auditorium de Madrid un encuentro institucional con autoridades educativas, representantes de universidades y colegios cuyos alumnos forman parte de la Class of 2026. Así, el acto ha reunido a responsables de instituciones educativas de España, Portugal y Estados Unidos, en una jornada dentro de la conmemoración del AMERICA 250 y, como un modelo de educación internacional, Diploma Dual® pone en valor el papel esencial de los colegios que acompañan a sus estudiantes durante todo su proceso académico.

En este evento se puso de relieve que la magia de Academica no sólo reside en formar a nuevos estudiantes, sino en que estos alumnos después en el futuro se unan a esta experiencia y se conviertan en profesores de esta institución y en directores de programa de centros.

Como indica Maria Clar, directora de programa del colegio Sant Pere de Baleares, una antigua alumna que ahora se ha convertido en directora de programa de Academica en uno de los colegios que forman parte del programa, «la experiencia ha sido muy positiva y los alumnos están muy contentos con este tipo de programas».

Mientras que otro ex alumno Daniel González, director de programa del colegio La Immaculada de Baleares, que ahora también es profesor de Academica ha destacado que «la experiencia es buenísima. Creo que la inmersión a todos los niveles, lingüística, a nivel de autonomía y a nivel informático creo que es muy válida»

«Los alumnos aprenden muchísimo, aparte de tener la oportunidad de poder estudiar en Estados Unidos en el futuro. Es un aprendizaje muy positivo para su carrera porque aprenden muchísimo inglés, hacen asignaturas que normalmente en el currículum de España no harían y el nivel de inglés es muy alto, así que muy bien», asegura Montse García, directora de programa del colegio Santa Magdalena Sofía de Baleares.

No obstante, este evento ha sido el primero de varios actos que se van a extender también durante el fin de semana. Esta tarde tendrá lugar Class of 2026, la graduación de los alumnos españoles del Diploma Dual®, que se va a celebrar este sábado 4 de julio en el Palacio de Vistalegre de Madrid. En esta edición, 5.000 alumnos de España y Portugal recibirán su diploma acreditativo al haber superado con éxito el bachillerato americano.

Academica reconoce especialmente el compromiso compartido entre alumnos, familias, colegios y autoridades educativas. Una comunidad que demuestra que la excelencia educativa se construye desde la colaboración y que el verdadero prestigio de una institución se alcanza cuando sus estudiantes convierten su esfuerzo en su propio futuro.