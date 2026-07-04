Óscar Arcera, presidente fundación Educere: «El sistema de estudio de EEUU es mucho más práctico que el español»

Para Academica el éxito de su programa educativo no reside únicamente en su crecimiento o en su reconocimiento internacional, sino en la capacidad de generar oportunidades reales para los alumnos. Sobre esto sabe mucho Óscar Arcera, presidente fundación Educere, que a través de su experiencia de vivir en Estados Unidos varios años, tuvo la oportunidad de conocer mejor este modelo educativo y reconocer su valor para el futuro de los estudiantes.

«Yo estuve en EEUU en el curso 2019 – 2020 como profesor visitante en Estados Unidos y la verdad que es un sistema mucho más práctico que el español. No se tiene tanto en cuenta la memorización de contenidos, pero los chicos lo que sí que puedes percibir allí es que son muy hábiles en cuanto al discurso y la elaboración de proyectos. La verdad que es un sistema que cuando vas como profesor desde España, acostumbrado a los contenidos de aquí, choca un poquito al principio, pero luego es un sistema que para los jóvenes la verdad que provoca aprendizajes significativos», destaca Óscar Arcera, presidente fundación Educere.

En concreto, la Fundación Educere desarrolla su actividad en centros educativos de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León. Su objetivo es crear comunidades educativas participativas con proyectos que permitan a los alumnos desarrollar sus talentos.

El modelo de estudio de Academica llegó a Óscar Arcera por casualidad, pero vino para quedarse.

«Tuve la oportunidad de conocer Academica estando en Estados Unidos y a la vuelta a España descubrí que tenían el programa del Bachillerato Dual. Entonces, habiendo estado allí en aquel sistema que en el que mis hijos pudieron estudiar, me parecía muy interesante. Y nosotros desde Fundación Educere, aquí en España, que tenemos 17 colegios que colaboran con Academica en todo el norte de España. Decidimos ponernos en contacto con Academica para implantar el bachillerato para que pudieran tener los jóvenes españoles lo mismo que en Estados Unidos, esa formación que considero que es excelente», aclara Arcera.