Sonia Jalle, directora de programa del colegio Jesús María: «El aprendizaje del inglés se nota mucho con Academica»

Desde Academica quieren resaltar que el logro pertenece principalmente a los estudiantes que consiguen sacar adelante sus estudios con esfuerzo y dedicación, pero tampoco se olvidan de la labor a diario de los profesores y de los colegios que forman parte del programa. El motivo es que realizan también la función de acompañar, orientar y sostener a los alumnos en un recorrido académico exigente, internacional y profundamente transformador.

Nadie nos puede explicar este proceso mejor que Sonia Jalle, directora de programa del colegio Jesús María. «Nosotros somos un colegio dentro de un barrio obrero, pero siempre, desde que iniciamos y hace más de 13 años, las familias valoran tanto la autonomía que ganan los alumnos en organización de trabajo como a nivel digital. Y también, por supuesto, el aprendizaje del inglés se nota mucho. Por ejemplo, cuando un niño redacta y ha sido alumno de Academica se percibe la organización del texto, la calidad del contenido, y estamos muy contentos con ello», señala Jalle.

Al ser uno de los primeros centros que se unió al programa, el colegio Jesús María es uno de los que más confía en el modelo de Academica. «Confiamos en Academica porque es un producto que gusta a los alumnos y a los padres. Es un sistema que motiva a las familias», defiende.

Además, es un modelo que se sostiene en el tiempo y que con el paso de los años, los colegios, alumnos y padres siguen confiando más en él. «En este momento tenemos unos 30 alumnos y van entrando unos 6 u 8 cada año, pero es un flujo constante. En absoluto, no hemos notado ni en momentos de crisis, cuando la pandemia, que el número de alumnos disminuyese, al contrario, se ha ido manteniendo y creciendo», asegura Jalle.

Mientras que el inglés sigue siendo una de las bases troncales de estudiar con Academica. «Es muy complementario para un alumno que está estudiando inglés, con aprendizaje de gramática y de vocabulario. Cuando un alumno entra en el proceso de Academica, realmente está utilizando la lengua de una manera vehicular, no está estudiando inglés por estudiar, sino que está utilizando el inglés y a partir de ahí el proceso es muy diferente», sostiene.