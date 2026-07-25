Lope Alfonso (vicepresidente del Cabildo de Tenerife): «El Cabildo ha sacado 1.200 viviendas al mercado en dos años»

Lope Alfonso, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y presidente del Partido Popular en la isla, defiende que las administraciones todavía pueden dar respuesta al problema de la vivienda cuando existe «voluntad de implicación». «El Cabildo, pese a no tener competencias directas, ha movilizado alrededor de 1.200 viviendas en dos años y medio» mediante la colaboración con el Gobierno canario y los ayuntamientos.

En una entrevista con OKDIARIO, Alfonso responsabiliza a la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez de haber acelerado el trasvase de inmuebles desde el alquiler residencial hacia el vacacional. También carga contra Aena por la subida de tasas y por las deficiencias del aeropuerto de Tenerife Sur, y sostiene que el proyecto presupuestario del Ejecutivo es sólo una maniobra para prolongar su supervivencia parlamentaria.

PREGUNTA.- Tenerife intenta evolucionar desde el turismo tradicional de sol y playa hacia otro modelo. ¿Cuál es el objetivo?

RESPUESTA.- El turismo representa aproximadamente el 35% del Producto Interior Bruto de Tenerife y el 40% del empleo directo. Por tanto, no estamos para hacer grandes experimentos ni para jugar a hacer política con el turismo. Lo que debemos hacer es una política turística responsable.

Tenerife se ha consolidado internacionalmente como un gran destino de sol y playa, con una dependencia importante de mercados como Reino Unido, Alemania y otros países europeos. Sin embargo, estamos llevando el modelo hacia un posicionamiento en el que, además del sol y la playa, prime la experiencia que vive el visitante.

Nuestro objetivo es que la calidad vertebre la visita. Seguimos teniendo como activos un clima regular, una costa extraordinaria y una planta alojativa de alto nivel, pero queremos que la rentabilidad dependa cada vez más de las experiencias y no exclusivamente del volumen de turistas.

P.- ¿Qué experiencias pretende potenciar la isla?

R.- Tenerife permite disfrutar de una naturaleza privilegiada, con el Parque Nacional del Teide, el pico más alto de España y uno de los parques más importantes de Europa. También tenemos turismo activo, deporte al aire libre, senderismo, actividades en la costa, golf y una oferta vinculada al bienestar.

A ello se une la gastronomía. Tenemos hasta 11 estrellas Michelin y un producto local muy singular. Hemos conseguido incorporar a la cocina mediterránea unas notas atlánticas relacionadas con nuestro carácter volcánico, que también se trasladan a los vinos y a los productos de nuestra tierra.

La ventaja es que todas esas experiencias pueden encontrarse en el espacio reducido de una isla, sin grandes desplazamientos y con muy pocas oscilaciones climáticas.

P.- ¿Esperan otro récord de turistas y de gasto durante este ejercicio?

R.- Estamos en un momento de consolidación de la demanda. El pasado ejercicio terminó con un crecimiento medio de alrededor del 3% o el 4%, después de varios años, tras la pandemia, con incrementos prácticamente de dos dígitos.

Durante mayo y junio hemos notado cierta fluctuación y un pequeño repunte de la estacionalidad que existía antes de la pandemia. Ha estado relacionado con las dudas generadas por la crisis de Oriente Próximo, tanto por la percepción de inseguridad en algunos mercados como por la incertidumbre de las aerolíneas sobre la disponibilidad de queroseno.

Una vez garantizado el suministro, se ha recuperado buena parte de la demanda. Las previsiones para el invierno están prácticamente confirmadas y las del verano se están recuperando progresivamente. Estaremos, por tanto, en el escenario de consolidación que habíamos previsto.

P.- ¿La estrategia pasa por recibir menos turistas, pero con mayor capacidad de gasto?

R.- La consolidación nos permite orientar la promoción hacia las experiencias de calidad, sin depender tanto de alcanzar un número máximo de visitantes. Estamos segmentando también la conectividad aérea y abriendo rutas con mercados estratégicos.

Hemos obtenido resultados importantes en la costa este de Estados Unidos y Canadá, con conexiones directas con Tenerife. Se trata de un cliente con mayor poder adquisitivo, conciencia medioambiental e interés por las experiencias. Eso nos permite depender más de la rentabilidad que del número de visitas.

La tormenta perfecta con la vivienda

P.- Tenerife tiene un problema de espacio y de acceso a la vivienda. ¿Qué está haciendo el Cabildo?

R.- En la isla hemos sufrido la tormenta perfecta. Tenerife es, en un contexto general de invierno demográfico, una de las islas con mayor crecimiento poblacional. Llegan prácticamente 10.000 nuevos habitantes al año, lo que incrementa la demanda de vivienda.

Al mismo tiempo, el crecimiento del alquiler vacacional ha ido absorbiendo parte del parque residencial. Pero, para mí, el factor definitivo ha sido la torpe Ley de Vivienda nacional, una ley de corte podemita que ha favorecido las expectativas de quienes quieren quedarse ocupando una vivienda frente a quienes han ahorrado durante décadas para obtener una renta complementaria con su inmueble.

Eso ha acelerado el trasvase del alquiler residencial al vacacional. Un propietario puede encontrarse con un inquilino que no paga o que se niega a abandonar el inmueble, mientras que el alquiler turístico le garantiza el cobro, la rotación y la recuperación de la vivienda cuando la necesita.

P.- El Gobierno ha anunciado centenares de miles de viviendas, pero apenas se han materializado.

R.- Pedro Sánchez juega a Cifras y Letras. Desde su investidura se ha dedicado a anunciar cientos de miles de viviendas. Primero recurrió al parque de la Sareb, después a distintas sociedades estatales y finalmente creó Casa 47. Lo único que funciona por ahora es una línea telefónica a la que la gente ni llama porque piensa que le van a cobrar la llamada.

No podemos esperar nada serio del Gobierno de España en materia de vivienda. Por eso, desde el Cabildo hemos cogido el toro por los cuernos pese a no tener competencias propias en promoción de vivienda.

P.- ¿Cómo han logrado movilizar 1.200 viviendas en apenas dos años y medio?

R.- Hemos firmado un convenio con la comunidad autónoma, que sí tiene las competencias, y hemos asumido directamente el desarrollo de promociones que estaban paralizadas. Creamos tres programas: Activa Vivienda, Activa Suelo y la ejecución directa de vivienda pública mediante contratos mixtos.

Con Activa Vivienda financiamos a los ayuntamientos para que localicen promociones inacabadas, las rehabiliten y las incorporen al mercado como alquiler protegido y asequible.

Con Activa Suelo pedimos a los municipios que identifiquen terrenos aptos para edificar. Cuando no son públicos, financiamos su adquisición; y cuando ya son públicos, financiamos su desarrollo y urbanización.

El tercer instrumento ha convertido por primera vez al Cabildo en promotor de vivienda pública. El contrato mixto permite licitar conjuntamente la redacción del proyecto, la dirección facultativa y la ejecución de la obra. Así reducimos costes y evitamos que las promociones queden desiertas por el encarecimiento de los materiales y la falta de mano de obra.

Hemos movilizado 1.200 inmuebles en dos años y medio. La demanda es muy superior y no pretendemos tapar el sol con un dedo, pero hemos demostrado que se puede actuar cuando una administración se toma en serio los problemas de sus vecinos.

Aena y el fallo en infraestructuras críticas

P.- Aena ha aplazado hasta diciembre las nuevas condiciones para el transporte discrecional en el aeropuerto de Tenerife Sur. ¿Se ha resuelto el problema?

R.- No se ha resuelto. El aplazamiento nos da un respiro, pero mantiene la incertidumbre. Aena decidió unilateralmente imponer una tasa adicional a las empresas de transporte discrecional que llevan a los turistas desde el aeropuerto hasta las zonas alojativas.

Estas empresas también prestan un servicio al propio aeropuerto, porque canalizan el flujo de entrada y salida de pasajeros. Además del incremento de tasas, Aena pretendía limitar el tiempo de permanencia en las zonas habilitadas para la carga y descarga.

La medida perjudica la competitividad y empeora la ya complicada movilidad en el entorno de Tenerife Sur. Tendremos que volver a pelear desde las instituciones y junto a los operadores privados para que se retire definitivamente.

P.- ¿El problema va más allá del transporte de pasajeros?

R. Claro. Estamos hablando de la principal puerta de entrada a un destino turístico y de una infraestructura crítica. Podemos tener hoteles, espacios públicos, servicios y oferta complementaria de calidad, pero todo se viene abajo si fallan los aeropuertos o los puertos.

En Tenerife Sur hemos tenido colas de más de una hora en los controles de pasaportes para pasajeros extracomunitarios. También hemos sufrido problemas de limpieza y mantenimiento.

No podemos permitir que, en un aeropuerto muy rentable y gestionado por un operador estatal con recursos económicos, no se cumplan las expectativas mínimas de los viajeros.

P.- Aena justifica la subida de tasas por el aumento de costes y las inversiones previstas. ¿Le convence?

R.- Nos dicen que deben actualizar los precios por los costes ordinarios de explotación y financiar el próximo Documento de Regulación Aeroportuaria, el DORA. Ese plan contempla inversiones importantes en nuestros aeropuertos, aunque llegan muy tarde.

Me parece bien que Aena quiera financiar las inversiones con recursos propios, pero existen otras fórmulas complementarias. Canarias tiene una hiperdependencia de la conectividad aérea y cualquier incremento de tasas, por pequeño que parezca, puede tener consecuencias sobre el precio de los billetes y las decisiones de las compañías.

Cuando Ryanair anuncia que reduce o abandona determinadas operaciones, tenemos que salir al mercado e incentivar a otras aerolíneas para garantizar las plazas. Al final, las instituciones públicas terminan poniendo recursos por otra vía para mantener la conectividad que la subida de tasas pone en peligro.

Los presupuestos son un artificio.

P.- El Gobierno insiste en presentar nuevos presupuestos y plantea la condonación de la deuda autonómica. ¿Qué posición mantiene Canarias?

R.- Cambiar el problema de forma y de mano no significa solucionarlo. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular tienen suficiente madurez para saber cómo necesitan financiarse, y también existen gobiernos socialistas que han rechazado la propuesta.

Canarias mantiene además una reivindicación histórica: las cantidades correspondientes al Régimen Económico y Fiscal no pueden computarse como financiación autonómica ordinaria. No son una financiación adicional, sino la compensación por los costes de la lejanía y la insularidad.

P.- ¿Cree que el Gobierno presentará realmente los presupuestos?

R.- Creo que es un artificio para hacer política durante el tiempo que le queda. Sánchez sabe que está en tiempo de descuento y pretende utilizar esta maniobra para recuperar cierta estabilidad parlamentaria entre los socios que se la han ido retirando.

También intentará mejorar la situación interna del PSOE, donde cada vez hay más presidentes autonómicos y alcaldes reticentes a que continúe la agonía del Gobierno.

Es posible que utilice los presupuestos para ofrecer recursos a entidades locales gobernadas por el PSOE y recuperar el respaldo de algunos alcaldes. Pero creo que no llegarán a ninguna parte, no tendrán apoyo parlamentario y sólo servirán para construir un relato con el que tapar los continuos casos de corrupción y las informaciones que están apareciendo en las investigaciones policiales y judiciales.

P.- ¿Cómo valora las investigaciones que afectan al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y a su entorno?

R.- El caso de Zapatero es peculiar porque refleja la contradicción entre el relato y los hechos de aquel supuesto hombre bueno que decía que un buen socialista debía recibir poco y dar mucho.

Lo grave es que un expresidente pueda haber utilizado su posición política para favorecer intereses particulares, intermediar presuntamente en rescates sin justificación y contribuir a esquilmar a una nación hermana como Venezuela, sirviéndose además del dolor de presos políticos, represaliados y exiliados.

Su papel es triste porque contribuye a alejar todavía más a los ciudadanos de la política. Pero también confirma que el Estado de Derecho funciona en España. A pesar de las trabas, las acusaciones infundadas y las piedras que algunos ponen en el camino, antes o después acaba cumpliendo con su cometido.