El ministro de Consumo y Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, quiere robar la cartera a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. Los de Sumar, con él mismo a la cabeza, han aumentado la presión que ya ejercían sobre el PSOE en dicha materia con la intención de desbancar a los socialistas e imponer su ideología ante la grave crisis que atraviesa España.

Y es que, aunque la responsabilidad de la política de vivienda recae formalmente en el departamento que dirige Rodríguez, la formación de Yolanda Díaz lleva meses intentando posicionar a Bustinduy como la principal referencia del Ejecutivo en cuestiones como la regulación de los alquileres, el control de los pisos turísticos o la lucha contra la especulación inmobiliaria.

Tanto es así que, pese a que el nuevo decreto de Vivienda está siendo negociado entre ambos ministros, es el responsable de Consumo quien está marcando agenda esta misma semana con hasta tres informes sobre la estructura del mercado inmobiliario, la multipropiedad o el alquiler, aprovechando datos públicos de la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España.

El contraste resulta evidente a ojos de muchos colegas políticos que recuerdan que, mientras Bustinduy ha encadenado anuncios, comparecencias y propuestas que han elevado la discusión política en este terreno, el Ministerio de Vivienda ha escaseado en liderazgo en un contexto crítico para el país.

«El verdadero ministro de Vivienda»

Dirigentes de Sumar llevan semanas reclamando al PSOE mayor determinación en esta materia e incluso han llegado a asegurar públicamente ante los medios de comunicación que es en realidad Bustinduy quien ejerce de facto el liderazgo político sobre Vivienda dentro del Ejecutivo.

La propia portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, lanzó un aviso a su socio de Gobierno hace un par de meses para que se pusiera «las pilas» en materia de vivienda y peleara en las negociaciones para aprobar el decreto que iba a prorrogar los contratos de alquiler.

Fue en ese momento cuando aseveró que «aquí el que está ejerciendo de ministro de Vivienda, al menos con medidas efectivas que se notan en la calle y poniendo coto a los especuladores, es Pablo Bustinduy», alegando además que el PSOE «siempre se queda atrás».

La vivienda como arma electoral

Ese tipo de mensajes evidencian para muchos la voluntad de Sumar de atribuirse las iniciativas más ambiciosas y polémicas en uno de los asuntos que en la actualidad tiene mayor impacto electoral. Destacan, además, ante la «inacción» y medidas insuficientes de Rodríguez en la materia.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 esta misma semana anunciaba estar «convencido» de que el nuevo decreto ley de vivienda saldrá adelante y se presentará al Congreso «antes del final de agosto», incluyendo «reforzada» una de las medidas más defendidas por Sumar, como es la vuelta de la prórroga de los alquileres:

«La queremos volver a llevar no porque las prórrogas que se solicitaran durante la vigencia del decreto ley anterior no sean válidas, que lo son todas», sino «para que quien no la pudiera pedir entonces la pueda pedir ahora», han explicado fuentes del departamento, ante «alguna interpretación sesgada» que han observado.

«Nosotros estamos confiados en que esa negociación salga adelante, por supuesto», han enfatizado. En ese sentido, fuentes del Ministerio han dicho entender que los partidos políticos «hagan valer sus posiciones y tiren del acuerdo hacia sus postulados», pero se ha mostrado «convencido» de ganar.

«Si alcanzamos ese acuerdo con la ambición necesaria, recogiendo de nuevo las aportaciones de los grupos, creo que va a ser muy difícil no apoyarlo cuando es la primera preocupación y el primer problema que tienen las clases trabajadoras en España», manifestaban fuentes del equipo de Bustinduy sobre, precisamente, la que debería ser la principal ocupación del Ministerio de Vivienda liderado por Isabel Rodríguez.