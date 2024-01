La vez que Media Markt me estafó y me llevé una bronca de un vendedor

Enero es el mes por excelencia de las compras, las rebajas y, por supuesto, de las devoluciones. Puede ser que hayas comprado de forma impulsiva en las rebajas y más tarde te des cuenta de que no necesitas el producto y quieras devolverlo o se puede dar también el caso de que los Reyes Magos no han acertado con tu regalo y quieres hacer algún cambio. Sin embargo, esto no es posible dependiendo de la tienda. Tal y como cuenta un cliente de Media Markt, la tienda especializada en tecnología no ha hecho las cosas nada bien.

Media Markt no cambia los productos

Comprar en Media Markt puede ser un reto importante si vas a querer devolver el producto, pues la tienda no es la más amigable con las devoluciones y abonos y puede poner serios problemas. Lo que nunca se imaginó el cliente afectado es que no sólo no podría devolver el producto, sino que además se llevaría una regañina por parte de un vendedor.

Según nos cuenta el cliente en cuestión, recibió un Apple Watch SE como regalo de los Reyes Magos. Sin embargo, el modelo no era el esperado y quiso cambiarlo. ¿Cuál fue el problema? Con la emoción de abrir un regalo así, no se percató de que no era el modelo que quería y abrió el embalaje. Un error del que rápidamente se dio cuenta y por eso no llegó a vincular su nuevo dispositivo a su iPhone.

Rápidamente se pasó por la página de devoluciones de Media Markt para leer las condiciones y lo que encontró fue lo siguiente: «Podrás devolver todas tus compras, dentro del plazo de desistimiento, a excepción de productos personalizados, artículos de higiene personal, productos de activación mediante clave numérica o alfanumérica o libros. Recuerda que tanto el producto como sus accesorios deben estar en perfectas condiciones en el momento de la devolución. Además, no te olvides que si el producto que vas a devolver se trata de un smartphone, tablet, smartwatch o patinete debes desvincularlo de tu cuenta antes de realizar la devolución, así la gestión será más ágil».

Tras leer estas condiciones, el cliente pensó que no habría ningún tipo de problema porque según la web de MediaMarkt se permiten las devoluciones de ‘smartwatch’ siempre y cuando no estén vinculados a un teléfono móvil. Pero, ¿cuál fue su sorpresa cuando acudió a la tienda de MediaMarkt de San Sebastián de los Reyes?, que no sólo no le permitían la devolución y que, además, se llevó una ‘bronca’ de un vendedor.

El cliente quiso cambiar el Apple Watch por un modelo superior y le comentó al vendedor que ya se había abierto. El vendedor de telefonía, lejos de tratar de ayudar al cliente, le regañó por no haber realizado correctamente la compra en un primer momento. «¿Por qué no compró el modelo con celular en su momento?», le espetó de malas formas. El cliente no daba crédito a lo que estaba sucediendo y le preguntó si había alguna manera de cambiarlo, dado que no había sincronizado el reloj inteligente con ningún dispositivo y tan sólo había abierto la caja.

De malas maneras, el vendedor de telefonía le espetó que al tratarse de un producto de Apple no se permitía el cambio una vez abierto el embalaje, detalle que no se indica en las condiciones de devolución de la web de Media Markt, y volvió a ‘regañar’ al cliente: «Haberlo comprado bien», sentenció.

Reclamación ante la OCU

El cliente indica que ya ha puesto una reclamación a Media Markt ante la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) y que está a la espera de que la empresa de tecnología le dé una respuesta. Sin embargo, no espera que el problema se resuelva favorablemente porque las opiniones de otros clientes revelan cómo funciona Media Markt y sus prácticas abusivas.

«Compré un móvil online, devolví en tienda de Torrejón de Ardoz, Madrid, y un mes después aún estoy esperando a recibir el importe de 170 euros en mi cuenta bancaria. Son unos sinvergüenzas y atención al cliente funciona fatal, nadie te da una solución», relata otro cliente.

Pero esta no es la única queja. Otra persona explica en un comentario que se ha sentido estafado por Media Markt: «Estafadores. No podéis vender a precio de nuevo un artículo usado. Os habéis molestado en precintar muy bien un teléfono devuelto para que no se notase que era usado y me encuentro al abrirlo que no tiene ningún plástico protector en su interior y que está súper arañado por la parte trasera».

Por lo que podemos ver, esta es una práctica habitual en Media Markt y son muchos los clientes que no quedan nada satisfechos con el trato que reciben por parte de vendedores y con las condiciones de la tienda. Así que, la próxima vez que quieras comprar algo, revisa muy bien dónde lo haces.