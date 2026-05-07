El resultado bruto de explotación (Ebitda) fue de 1.766 millones, un 5,1% más, y la deuda financiera neta se mantuvo «bajo control», en 20.797 millones, con una mejora del flujo de caja libre neto que la empresa ha calificado de significativa por la gestión de las inversiones industriales y del capital circulante.

En España y Portugal, la facturación de Veolia fue de 711 millones de euros, un 3,2% interanual más a perímetro y tipo de cambio constantes, informa en un comunicado este miércoles.

La empresa ha explicado que el crecimiento está impulsado por «la buena evolución» de la actividad del Agua, que se ha beneficiado de la revisión favorable de las tarifas en España.

El aumento de los volúmenes y las obras en la actividad Energía ha permitido compensar la disminución del precio de la energía.

La directora general de Veolia, Estelle Brachlianoff, ha explicado que los resultados del primer trimestre muestran «la solidez del perfil de crecimiento del Grupo y confirman sus excelentes perspectivas de desarrollo».

Ha añadido que demuestran la «capacidad para generar resultados», al mismo tiempo que mantienen la disciplina operativa con 96 millones de ganancias en eficiencia.

Ha recordado la compra de PFAS en Australia y la superación de «las principales etapas» para culminar la adquisición de Clean Earth en Estados Unidos.

Ha destacado el plan para acelerar la presencia en el sector de los centros de datos y la microelectrónica, con el objetivo de alcanzar más de mil millones de euros de ingresos anuales de aquí a 2030.

La empresa ha confirmado las previsiones realizadas para este año, con un «crecimiento orgánico sólido de la facturación» excluyendo el precio de la energía, y un aumento orgánico del Ebitda de entre el 5% y el 6%.

Prevé un aumento del beneficio neto corriente atribuible al grupo de «al menos un 8%» excluyendo Clean Earth y un incremento del dividendo en línea con el del beneficio neto corriente.

También mantener la ratio de deuda sobre Ebitda igual o inferior a 3 veces, excluyendo Clean Earth.

La empresa ha señalado que la compra de la estadounidense tendrá un efecto positivo en el resultado neto corriente a partir de 2027 y las sinergias comenzarán en 2027, y que el programa de desinversiones de más de 2.000 millones se llevará a cabo en los dos años posteriores al cierre de la operación.