La Junta General de Veolia Environnement SA, celebrada el 23 de abril de 2026, aprobó la fijación del dividendo en efectivo para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025 en 1.50 euros por acción.

Los títulos cotizarán ex-dividendo a partir del 11 de mayo de 2026 y el abono se efectuará a partir del 13 de mayo de 2026.

También aceptó con más del 99% de los votos la reelección de Estelle Brachlianoff como CEO del grupo hasta 2029 y de Antoine Frérot como presidente del Consejo de Administración.

Asimismo, se nombró a Jean-Christophe Taret como consejero en representación de los accionistas empleados y a Sandra Cortese como sustituta por un período de cuatro años.

La Junta también aprobó con amplia mayoría el resto de puntos, como los estados financieros de la empresa matriz y los estados financieros consolidados del grupo para 2025.

También la renovación de la autorización otorgada a la Junta Directiva para atribuir acciones a los directivos y empleados del grupo y a los directivos de la compañía, y la política de compensación del año fiscal 2026.

Tras esta Junta, el consejo de administración queda compuesto por 15 consejeros, incluyendo un 75% de consejeros independientes (excluyendo a los dos consejeros que representan a los empleados y al consejero que representa a los accionistas empleados), de los cuales un 46% son mujeres, como la representante de Criteria Caixa, accionista de Veolia con un 5% de su capital,Elena Salgado.

Veolia crea dos órganos de diálogo

Veolia ha anunciado, al margen de su Junta General, la creación de dos órganos de diálogo y co-construcción, ‘ante las nuevas amenazas y los crecientes desafíos en materia de seguridad medioambiental’.

El grupo de servicios medioambientales ha instaurado así una Asamblea de Partes Interesadas, un grupo de trabajo inédito, con el fin de reflexionar, en una primera etapa, sobre la seguridad hídrica y las oportunidades que ofrece actualmente la reutilización de aguas residuales tratadas.

Esta asamblea se reunió por primera vez el pasado 9 de abril, congregando a 34 personalidades internacionales (clientes, socios financieros, organizaciones ecologistas, empleados y representantes de la sociedad civil).

Paralelamente, Veolia ha creado un Consejo de las Generaciones Futuras que reúne, entre otros, a emprendedores, científicos e ingenieros menores de 30 años (15 externos y 15 colaboradores del grupo procedentes de los 5 continentes).

El 8 de abril, este consejo compartió con la consejera delegada, Estelle Brachlianoff, seis propuestas de acción bajo el lema ‘fomentar la cultura del riesgo para inventar la industria del mañana’. El próximo 15 de junio, presentarán tres de ellas ante el comité ejecutivo de Veolia.