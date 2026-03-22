Veolia lleva el agua a todas las personas a través de la innovación

Naciones Unidas promueve cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua para sensibilizar sobre la importancia vital de este recurso natural. La campaña de este año, Agua y Género, pone de manifiesto cómo la falta de acceso al agua potable y saneamiento afecta especialmente a mujeres y niñas, limitando sus oportunidades educativas, económicas y de desarrollo. Bajo el lema “Donde fluye el agua, crece la igualdad”, la iniciativa ensalza el liderazgo femenino en la gestión de los recursos hídricos como clave para asegurar un modelo más equitativo y sostenible.

El acceso al agua potable en los hogares españoles fue un proceso que comenzó a mediados del siglo XIX y se afianzó a lo largo del siglo XX. Este hito transformó por completo la vida cotidiana, sobre todo para las mujeres, que pudieron destinar el tiempo liberado a su propia formación, al trabajo remunerado y al cuidado de la familia en mejores condiciones.

En paralelo, el desarrollo de infraestructuras hídricas fue clave para el progreso del país. Aunque España cuenta hoy en día con servicios de agua de alta calidad, es uno de los países europeos más afectados por el estrés hídrico. El cambio climático, con sequías prolongadas y lluvias torrenciales, impacta especialmente a poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que ante este desafío, resulta fundamental avanzar en economía circular regenerando el agua, valorizando residuos y desplegando energías renovables.

El compromiso de Veolia

Veolia, referente global en servicios de agua, energía y residuos, con un fuerte arraigo local en nuestro país, cuenta con la capacidad operativa, el conocimiento experto y la tecnología consolidada para una gestión eficiente de los recursos. Además, trabaja con un sólido compromiso: garantizar que todas las personas tengan acceso al agua de manera inclusiva y sostenible, a través de la innovación, las alianzas público-privadas y el diálogo en todo el territorio.

Equidad y acceso a los servicios de agua

Veolia promueve la seguridad ecológica y el desarrollo sostenible, garantizando el acceso universal al agua como derecho fundamental en los territorios donde opera. Pionera desde 2012 en la implementación de medidas sociales, la compañía estableció fondos y tarifas sociales para colectivos vulnerables antes de que la legislación lo exigiera. El plan de acción social de la compañía se basa en tres ejes: generación de oportunidades educativas, mejora de la ocupabilidad y creación de comunidades sostenibles.

Entre otras iniciativas, destaca el Pacto Social de Veolia, un modelo de gobernanza abierto y participativo con agentes sociales, económicos e instituciones locales, que renueva anualmente sus objetivos para multiplicar el impacto social positivo, como ya ha hecho en municipios como Huelva, Palencia o Murcia. Otro proyecto clave es el programa OLA, lanzado en 2020 junto a Cruz Roja, que ofrece itinerarios personalizados de empoderamiento e inserción laboral a personas en situación de vulnerabilidad, con foco en beneficiarias del fondo social del agua. Este programa pone en práctica una metodología replicable basada en cinco pilares: cobertura de necesidades básicas, acompañamiento psicosocial, servicios de empleabilidad, coordinación municipal y evaluación de impacto, alcanzando en 2025 un 82% de participación femenina.

Innovación para la resiliencia

Veolia lidera la transformación del sector del agua en España mediante la integración de tecnologías avanzadas y soluciones innovadoras que responden a los desafíos actuales de escasez hídrica, cambio climático y seguridad sanitaria. A través de la digitalización, la economía circular y la colaboración con instituciones, centros tecnológicos, universidades y start-ups, la compañía impulsa proyectos estratégicos que optimizan la gestión del ciclo integral del agua y garantizan la resiliencia de las infraestructuras y los territorios.

Hubgrade es el ecosistema tecnológico de Veolia que lidera la transformación digital mediante gemelos digitales, IA generativa, mantenimiento predictivo y analítica avanzada que procesa más de 60 millones de datos diarios de telelectura para optimizar la toma de decisiones en tiempo real.

En los PERTEs de digitalización del agua Veolia ha obtenido los mejores resultados del sector privado, con 17 proyectos cofinanciados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y los fondos NextGenerationEU que beneficiarán a más de 6,2 millones de habitantes en 209 municipios, desde grandes ciudades a zonas con baja densidad de población, creando 1.457 empleos en todo el territorio nacional.

La regeneración y reutilización del agua, junto con la valorización de residuos, la eficiencia energética y la preservación de la biodiversidad, son los ejes que han transformado a las antiguas depuradoras en ecofactorías, infraestructuras verdes que afrontan la escasez de recursos y los revalorizan, como ejemplifican la Ecofactoría del Baix Llobregat (Barcelona) y la Ecofactoría BioSur (Granada).

En el ámbito de la prevención de riesgos sanitarios, Veolia fue seleccionada por la Agencia Ejecutiva Europea de Salud y Digital (HaDEA) para supervisar la monitorización de patógenos en aguas residuales en un importante proyecto de vigilancia epidemiológica. Durante tres años, sus laboratorios analizarán hasta 500 muestras europeas, realizando más de 500 análisis por muestra para detectar virus, bacterias y contaminantes, creando un sistema de alerta temprana.

Estas iniciativas contribuyen a un futuro más saludable, próspero e inclusivo, con servicios eficaces, sostenibles y adaptados a las necesidades reales de las comunidades.