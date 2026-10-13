UPTA advierte del golpe para el pequeño comercio de la jubilación de 224.000 autónomos hasta 2028

La organización de autónomos UPTA, adscrita a UGT, ha alertado del golpe que supondrá para el colectivo y especialmente para el pequeño comercio la próxima jubilación de 224.000 autónomos entre 2026 y 2028, el equivalente al 7% de los actuales inscritos al RETA.

«El aumento sostenido de las jubilaciones durante los últimos años y las previsiones para el próximo trienio plantean un serio desafío para la continuidad de miles de actividades económicas, especialmente en los sectores tradicionales y los municipios rurales», señala UPTA en una nota este martes.

Según los datos oficiales de altas de pensiones de jubilación del RETA, en 2023 se registraron 55.563 nuevas jubilaciones, una cifra que aumentó hasta las 60.583 en 2024 y las 64.267 en 2025. En apenas dos años, el número de nuevas jubilaciones ha crecido un 15,7%, con 8.704 más que en 2023.

Las proyecciones elaboradas por UPTA, tomando como referencia esta evolución y aplicando una tasa de crecimiento anual compuesto del 7,55%, sitúan las nuevas jubilaciones en torno a 69.100 en 2026, 74.300 en 2027 y cerca de 80.000 en 2028. De mantenerse esta tendencia, en torno a 224.000 trabajadores autónomos podrían acceder a la jubilación entre 2026 y 2028, una cifra equivalente al 6,4% de los afiliados actuales al RETA.

De cumplirse estas previsiones, en 2028 se registrarían cerca de 24.400 nuevas jubilaciones anuales más que en 2023, un incremento próximo al 44% en apenas cinco años. Esta evolución refleja la salida progresiva de generaciones de profesionales que han desarrollado su actividad durante décadas y que, en muchos casos, se encuentran al frente de pequeños negocios y actividades tradicionales.

UPTA advierte de que las consecuencias de este proceso serán especialmente visibles en el pequeño comercio, la hostelería, los oficios profesionales y los municipios rurales, donde el envejecimiento de los titulares y las dificultades para garantizar el relevo generacional representan ya un problema para el mantenimiento de la actividad económica.

Eduardo Abad, presidente de UPTA España, ha destacado que «estamos ante un auténtico abismo demográfico para el trabajo autónomo. Sin embargo, las administraciones siguen haciendo oídos sordos ante una realidad imparable. Parece que únicamente importa celebrar cuando aumentan las afiliaciones, mientras se ignora que decenas de miles de autónomos abandonan cada año su actividad por jubilación. Las jubilaciones no van a esperar a que las administraciones decidan tomarse en serio este problema».

«Tenemos que anticiparnos, identificar los negocios que pueden continuar y facilitar que otros profesionales tomen el relevo. Los datos están encima de la mesa y el tiempo corre en nuestra contra. Lo verdaderamente irresponsable sería seguir mirando hacia otro lado mientras desaparece una parte fundamental de nuestro tejido productivo», concluye Eduardo Abad.