El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), órgano que representa a las empresas transportistas, se reunirá este viernes con el secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, para abordar un posible segundo paquete de ayudas en el marco de las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

El CNTC anunció este jueves que iba a convocar a la prensa para advertir a la opinión pública del riesgo de una rotura en la cadena de suministro, debido al impacto del alza del precio de los carburantes, lo que desencadenaría una crisis en el suministro de bienes y servicios básicos.

Posteriormente, el Ministerio les ha convocado a una reunión, que tendrá lugar este viernes, a las 09.15 horas, y a la que asistirán el presidente del CNTC, Javier Arnedo; el vicepresidente, Carmelo González, y el secretario, Juan Luis Fernández-Prieto, según ha informado en un comunicado.

El CNTC considera que esta convocatoria supone «un paso necesario en la dirección adecuada» y subraya su «firme compromiso con la responsabilidad institucional».

«A pesar del profundo malestar existente, el CNTC ha realizado un ejercicio continuo de contención ante unas bases que reclaman medidas más contundentes», explica, añadiendo que ha evitado tomar acciones contundentes para evitar perjudicar al conjunto de la sociedad, al tener un papel «esencial» para la vida de los ciudadanos.

«El CNTC espera que este mismo sentido de la responsabilidad sea compartido por el Gobierno en la reunión convocada y que se traduzca en la adopción de medidas reales, eficaces y ajustadas a la situación del sector, que permitan garantizar su viabilidad y evitar escenarios indeseados», concluye.