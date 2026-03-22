Los sindicatos de Airbus han convocado concentraciones en todos los centros de trabajo de Airbus en España para el próximo lunes 23 de marzo a las 12.00 horas y paros parciales el 24 y el 26 para reclamar subida acumulada del 9% durante 2026-2027.

En concreto, desde CCOO se señala que la dirección de la compañía «bloquea la negociación al mantener su escuálida propuesta», por lo que estas movilizaciones se han diseñado para garantizar «una revisión justa en el grupo aeroespacial».

Asimismo, las asambleas informativas se celebraron el pasado viernes en los centros de trabajo que se ubican en Getafe, Illescas, Albacete, Tablada, Sevilla y Cádiz.

De igual forma, los sindicatos CCOO, ATP y SIPA destacan «la falta de voluntad negociadora que ha mostrado la dirección de Airbus», por lo que estas acciones irán destinadas a «hacer entender a la empresa que es necesario avanzar hacia un acuerdo coherente» con la evolución del coste de la vida y con los resultados históricos del grupo.

Así, ponen de relieve que todo se da en un contexto de «elevada carga de trabajo», «resultados empresariales récord» y perspectivas de crecimiento sostenido en todas las divisiones, por lo que reclaman que la dirección dé respuesta a «la contribución, compromiso y esfuerzo» de la plantilla.

Airbus gana 5.200 millones en 2025, un 23% más

La compañía Airbus ha registrado un beneficio neto de 5.221 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 23% con respecto al año anterior. Se trata de un ejercicio que su consejero delegado, Guillaume Faury, ha catalogado como «histórico» por la fortaleza de la demanda en todos los negocios y el rendimiento financiero.

Los ingresos totales de Airbus a lo largo del año fueron de 73.420 millones de euros, un 6% más, mientras que el beneficio neto de explotación (Ebit) ajustado fue de 7.128 millones de euros (+33%). El Ebit reportado, que incluye ajustes por valor de 1.046 millones de euros, creció un 15% hasta los 6.082 millones de euros.

«Hemos navegado por un entorno operativo y complejo para conseguir cumplir con nuestras previsiones actualizadas», ha señalado Faury.

Mientras que el flujo libre de caja fue de 4.753 millones de euros, un 7% más que un año antes, y antes de financiación de clientes, fue de 4.574 millones de euros (+2%). A lo largo del ejercicio, recibió pedidos por valor de 123.261 millones de euros, un 19% por encima de un año antes, por lo que a finales de año acumulaba una cartera de pedidos por valor de 629.000 millones de euros.