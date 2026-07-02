Test de actualidad económica: ¿Qué es lo que sabes de los acontecimientos económicos de esta semana?

¿Crees que estás al día de la economía? Pon a prueba tus conocimientos con este quiz de actualidad. Descubre cuánto sabes sobre inflación, empleo, vivienda, impuestos, pensiones, deuda pública y las principales cifras que marcan la economía. Responde a las preguntas y comprueba si sigues de cerca la actualidad económica o si todavía tienes margen para mejorar.

Hoy, el foco de las preguntas está puesto en las actuaciones de la SEPI, el futuro del sistema de pensiones, los Presupuestos Generales del Estado, la crisis de acceso a la vivienda y los últimos movimientos en Indra.